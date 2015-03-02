امنیت پایدار مرزها در گرو توجه به مسائل اقتصادی مرزنشینان است

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدها و تحریم هایی كه كشور ما با آن مواجه است، اظهار داشت: به منظور حفظ كشور از تهدیدات احتمالی و ایجاد امنیت پایدار در مرزها باید به تمامی زمینه ها از جمله معیشت مرزنشینان توجه داشت.

وی تصریح كرد: علاوه بر توجه به معیشت مرزنشینان، استفاده از ظرفیت های مرز نشینان در زمینه های مختلف، ایجاد بازارچه های مرزی مشترك، بسترسازی داد و ستد مرزی، توجه به بعدهای فرهنگی و ... نیز در ایجاد و توسعه امنیت پایدار مرزها تاثیر دارد.

نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان در خصوص مزیت ایجاد بازارچه های مرزی توضیحاتی داد و گفت: با ایجاد بازارچه های مرزی، مبادلات و صدور محصولات تولیدی، علاوه بر این كه مشكلات معیشتی مرزنشینان رفع می شود، سرمایه ای نیز برای ورود به عرصه های بزرگ اقتصادی ایجاد می شود.

وی اقتصاد نواحی مرزی را شاخص اصلی برقراری ارتباط بین كشورهای همسایه ها و امرار معاش مرزنشینان دانست.

جعفری تصریح كرد: با ایجاد بازارچه های مرزی، كشورهای همسایه می توانند در كنار هم از فرصت ها و منابع مشترك استفاده كنند همچنین این موضوع باعث دوستی، تفاهم، امنیت، رونق اقتصادی، كاهش قاچاق كالا، ایجاد فرصت های شغلی و ... می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد.