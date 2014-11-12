به گزارش خبرنگار مهر، گروه هنری «فیتیله» روز گذشته سه شنبه 20 آبان ماه با حضور در خبرگزاری مهر از غرفه این رسانه در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دیدن کردند.

در این دیدار حمید گلی یکی از اعضا گروه «فیتیله» درباره مجموعه تله تئاترهایی که قرار است به زودی وارد شبکه نمایش خانگی شود به خبرنگار مهر گفت: از 10 آذر ماه قرار است مجموعه تله تئاتر «آسه آسه، قصه قصه» ویژه گروه سنی کودک و نوجوان وارد شبکه نمایش خانگی شود که مضمون این تله تئاترها برگرفته از قصه های ایرانی و خارجی هستند.

وی افزود: این مجموعه قرار است در 20 قسمت هر دو هفته یک بار در دسترس مخاطبان قرار گیرد. تصویربرداری این مجموعه نمایش‌ها از دو سال قبل آغاز و مدتی است که به پایان رسیده است. در تولید و اجرای «آسه آسه، قصه قصه» علاوه بر من، محمد مسلمی، علی فروتن و الهام پاوه نژاد نیز مشارکت داشته اند. این تله تئاترها با فضایی موزیکال و شاد می توانند کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهند.

این هنرمند در پایان صحبت‌هایش یادآور شد: امیدوارم هرچه زودتر مشکلات بروکراسی و اداری این مجموعه حل شود تا این برنامه در برخورد با مخاطب بتواند محک بخورد. پخش کننده این مجموعه شرکت تصویر گستر پاسارگاد است که پخش مجموعه «شاهگوش» را برعهده داشت و قرار است سریال «ابله» به کارگردانی کمال تبریزی را نیز وارد شبکه نمایش خانگی کند.