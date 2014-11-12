به گزارش خبرنگار مهر، بعد از رمانهای «آسانسور»، «مرگی که حرفش را میزدی»، «کابوس سحرگاهی» و «چمن» (که این روزها چاپ شده است)، اثر جدیدی از فردریک دار نویسنده جنایی و پلیسینویس فرانسوی، برای انتشار در قالب مجموعه کتابهای پلیسی «نقاب» آماده میشود.
این رمان نیز مانند، کتابهای مذکور توسط عباس آگاهی ترجمه شده است. این کتاب از نظر طرح داستانی، تا حدودی شبیه به «مرگی که حرفش را میزدی» است.
شخصیت اصلی داستان این رمان، یک روزنامهنگار موفق و جنجالی است که در دوران اشغال فرانسه در جنگ دوم جهانی از نیروی اشعالگر و دولت دست نشانده آن (دولت ویشی) حمایت کرده و در نتیجه از دید هموطنانش متهم به خیانت است. دستگاه قضایی کشورش هم او را به عنوان همکار دشمن، محکوم به اعدام کرده است. او پس از سالها اقامت خارج از فرانسه، با تغییر قیافهای ناشیانه و تحت نامی جعلی به وطنش باز میگردد. اما از سوی یکی از کارکنان روزنامه محل کار سابقش شناسایی میشود و به رغم میلش، تن به پذیرش سوء استفادهای از قلم و توانایی نوشتنش میدهد که زمینهساز ماجراهای عجیب و معماگونه و نیز فاجعه بار میشود.
کتاب مذکور مراحل آمادهسازی را طی کرده و مسئولان انتشارات جهان کتاب امیدوارند بتوانند آن را تا پیش از پایان آبان ماه منتشر و به بازار عرضه کنند.