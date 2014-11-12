به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی در نشست با مديران ارشد سازمان دامپزشكي با بیان اینکه سازمان دامپزشكي در ساختار تشكيلاتي دولت، سازماني گمنام و با مسووليت هاي فوق العاده سنگين حاكميتي است، اظهار داشت: اين در حالي است كه تقريبا تمام آنچه به سلامت و بهداشت مواد غذايي برمي‌گردد در حوزه اختيارات سازمان دامپزشكي تعريف و تبيين شده است.

حجتی افزود: در طراحي تشكيلات دولتي، ساختاري مناسب براي سازمان دامپزشكي پيش بيني نشده است، به گونه اي كه ساختار موجود كوچك است و اين سازمان در واقع به نوعي مورد بي مهري و كم توجهي قرار گرفته است.

وی، سازمان دامپزشكي را يك سازمان حاكميتي مهم و موثر دانست و اظهار داشت: هنوز جايگاه اين سازمان به خوبي شناخته نشده است ، بنابراين بايد از تمامي فرصت‌ها به درستي براي معرفي دامپزشكي استفاده كرد.

حجتی ادامه داد: مسئولان در حوزه دامپزشكي و توليدات دامي بايد به رويدادهايي كه در حوزه وظايف و مسئوليت‌هاي آنها در سطح ملي و بين المللي اتفاق مي‌افتد، حساس باشند و براي هر مورد تحليل كارشناسي دقيق، كامل و جامعي داشته باشند تا بتوانند به موقع و به شكلي مناسب نسبت به آنها واكنش نشان دهند.

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه نهاده‌هاي دامي اعم از خوراك دام، طيور، آبزيان، داروها و واكسن‌هاي دامپزشكي بايد با بهترين كيفيت ممكن در اختيار بهره برداران قرار داشته باشد، گفت: به همین جهت ضمن لزوم حمايت از توليد داخلي بايد در جهت ارتقای كيفيت اين توليدات اقدام شود، در صورت نياز از توليدات با كيفيت ساير كشورها نيز استفاده شود تا توليد فرآورده هاي دامي با بهترين كيفيت و صرف كمترين هزينه اتفاق بیفتد وقابلیت رقابت در بازارهاي بين المللي را داشته باشند تا صنعت دامداري، مرغداري و آبزي پروري كشوربتواند با قوت به فعاليت خود ادامه دهد.