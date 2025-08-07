حذف استقلال مالی سازمان دامپزشکی تهدیدی برای سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با انتقاد از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: حذف استقلال مالی و اداری سازمان دامپزشکی، آسیب جدی به ریشه‌های یک نهاد تخصصی و صدساله وارد می‌کند که می‌تواند امنیت غذایی و سلامت جامعه را با تهدیدی جدی مواجه سازد.

وی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز این مصوبه را مغایر با نظرات مشورتی وزارتخانه اعلام کرده، افزود: چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های کارشناسی سازمان دامپزشکی اتخاذ شده و به تضعیف نهادی منجر می‌شود که وظیفه‌ای سنگین در حوزه سلامت جامعه، کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام، حفظ سرمایه دامی کشور و نظارت بر فرآورده‌های دامی دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه این سازمان بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۰ فعالیت می‌کند و نهاد حاکمیتی و نظارتی محسوب می‌شود، تصریح کرد: کاهش استقلال مالی و اداری، نه‌تنها موجب تضعیف ساختار این نهاد می‌شود، بلکه تهدیدی برای آمادگی واکنش سریع در برابر بیماری‌های واگیر و بحران‌های زیستی به شمار می‌رود.

شریعتی با تاکید بر جایگاه بین‌المللی سازمان دامپزشکی ایران نزد نهادهایی چون WHO، OIE، WOAH، FAO و WTO، گفت: هرگونه دخالت در ساختار یا تضعیف استقلال این سازمان، انگیزه کارکنان را کاهش داده و اعتبار بین‌المللی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

وی با اشاره به لزوم کوچک‌سازی دولت در بخش‌های تصدی‌گری، افزود: در عین حال، حوزه‌های نظارتی و حاکمیتی باید تقویت شوند؛ چرا که در صورت وقوع بحران‌های دامپزشکی، ناتوانی در واکنش به‌موقع می‌تواند کل زنجیره تولید و سلامت عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پایان با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس و بخش خصوصی از حفظ استقلال سازمان دامپزشکی، خواستار توجه ویژه مسئولان و همراهی رسانه‌ها در انتقال این نگرانی به افکار عمومی شد و افزود: حفاظت از استقلال این نهاد، در واقع حفاظت از سلامت مردم است.