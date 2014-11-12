گروه"دختران حق" در استان الانبار به جنگ با داعش می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به قل از المسله، شورای عشایر الانبار از تشکیل یک گروه ویژه متشکل از رزمندگان زن عراقی برای مقابله با داعش در استان الانبار خبر داد.

"صکر سالم العیثاوی" یکی از اعضای این شورا در این خصوص گفت: گروه موسوم به "دختران حق"(بنات الحق) متشکل از 50 زن با هدف حمایت از نیروهای عشایری در استان الانبار با هدف مقابله با داعش تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: تحرکات داعش در استان الانبار عشایر این استان را متحمل آسیبها و ضرر و زیانهای متعددی نموده، چنانکه بسیاری از زیرساختها در شهرهای الانبار تخریب شده و بسیاری از عشایر را مجبور به مهاجرت کرده است.