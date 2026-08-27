مدیر بنیاد مسکن گناوه: ۱۷ طرح هادی روستایی شهرستان بازنگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختاری چهارشنبه شب در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت با تشریح عملکرد بنیاد مسکن شهرستان، از اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه عمران روستایی، واگذاری زمین، صدور اسناد مالکیت، بازسازی و نوسازی مسکن روستایی و اجرای طرح‌های مسکن خبر داد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران روستایی و اجرای طرح‌های هادی اظهار کرد: سه پروژه عمرانی از محل اعتبارات استانی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و ۶ پروژه عمرانی نیز از محل اعتبارات شرکت نفت با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی افزود: همچنین سه پروژه آسفالت معابر روستایی از محل اعتبارات قیر رایگان در سطح ۳۳ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به فعالیت‌های دفتر فنی بنیاد مسکن گفت: در این مدت ۹۶۷فقره استعلام برای صدور پروانه ساختمانی انجام شده و ۸۱۷ فقره استعلام انشعابات شامل آب، برق، گاز و سایر موارد نیز به بنیاد مسکن ارسال و پاسخ داده شده است.

واگذاری زمین و صدور اسناد مالکیت

مختاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه واگذاری زمین بیان کرد: ۲۸ قطعه زمین در قالب طرح‌های پروژه‌های مشارکتی ۹۹ ساله و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

وی همچنین به صدور سند مالکیت در راستای اجرای قانون الحاق اشاره کرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای قانون مربوط به صدور اسناد مالکیت نیز ۴۱۱ جلد سند تک‌برگ برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهر بندر ریگ با مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک صادر و به مالکان تحویل شده است.

مدیر بنیاد مسکن گناوه از بازنگری نقشه‌های طرح هادی روستایی خبر داد و گفت: در جهت کمک به توسعه روستاها بازنگری طرح هادی ۱۷ روستا در سطح روستاهای شهرستان انجام شده است.

اجرای منظومه های روستایی

مختاری افزود: اجرای منظومه‌های روستایی نیز در دو بخش مرکزی و ریگ با هدف کمک به توسعه و بهبود شرایط روستاها و معیشت روستاییان دنبال شده است.

پرداخت ۳۲۸ فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در زمینه بازسازی و نوسازی مسکن روستایی اظهار کرد: تعداد ۳۲۸ فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه بهسازی مسکن برای احداث مسکن محرومین روستایی و شهری تخصیص و پرداخت شده است.

مختاری ادامه داد: همچنین ۲۰ فقره تسهیلات بلاعوض ۱۰۰ میلیون تومانی تعمیری به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهری و روستایی پرداخت شده است.

وی گفت: ۱۵ فقره تسهیلات بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی نیز از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) برای تکمیل واحدهای احداثی مسکن محرومان روستایی پرداخت شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان گناوه افزود: تسهیلات بلاعوض ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی نیز به ۴۸ واحد مسکن محرومین از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت و پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بلاعوض جهت تکمیل واحدهای مسکونی شهری و روستایی مددجویان سازمان بهزیستی انجام شده است.

مقاوم سازی بالای ۸۰ درصدی واحدهای مسکن روستایی

مختاری با اشاره به روند مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در روستاهای شهرستان گفت: با پرداخت پنج هزار فقره تسهیلات احداث مسکن روستایی طی سنوات گذشته، میزان مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان به بیش از ۸۰ درصد رسیده است .

اجرای طرح‌های مسکن شهری در گناوه و بندر ریگ

وی در تشریح اقدامات بنیاد مسکن در حوزه مسکن شهری گفت: پروژه بنیاد ساخت شامل ۹۵ واحد مسکونی در شهر گناوه از محل طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا است که تاکنون ۴۵ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

مختاری همچنین درباره پروژه گروه‌ساخت اظهار کرد: ۱۸۵ قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دو فاز در شهربندر ریگ به متقاضیان واگذار شده که ۲۵ واحد آن با دریافت تسهیلات به پایان رسیده و مابقی نیز در حال احداث است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه تأکید کرد: بنیاد مسکن در کنار اجرای پروژه‌های مسکن شهری، توسعه و اجرای طرح‌های هادی، صدور اسناد مالکیت، واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن روستایی را نیز با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و تأمین مسکن اقشار مختلف دنبال می‌کند.

وی از همکاری و همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت ها و اقدامات این بنیاد تقدیر کرد.