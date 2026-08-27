افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت بافق با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، صبح پنجشنبه در راستای سفر خود به استان یزد در شهرستان بافق حضور یافت و مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک بافق، را به بهره‌برداری رساند.

افتتاح و به بهره‌برداری از ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال انجام شد.

مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شهرستان بافق، ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

این مرکز شامل بخش‌هایی از جمله مامایی، واکسیناسیون، سلامت مردان، مشاوره شیردهی، مراقبت از سلامت زنان، بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای است.

خدمات پزشک، دندانپزشک، پرستاری، مراقبت‌های بهداشتی در تمام گروه‌های سنی، مراقبت مادران باردار، مراقبت و پیشگیری از هاری، مشاوره ازدواج از دیگر بخش‌های این مرکز است.