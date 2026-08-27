محمد شکیبی نسب در حاشیه افتتاح پروژه‌های هفته دولت در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بنادر شمالی کشور افزود: با توجه به شرایط کنونی و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه تجارت منطقه‌ای، توجه به بنادر شمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بنادر شمالی کشور به دلیل زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، از ظرفیت مناسبی برخوردار هستند و در شرایط کنونی می‌توان از این ظرفیت‌ها برای توسعه مبادلات تجاری استفاده کرد.

شکیبی‌نسب ادامه داد: پروژه‌هایی برای تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر شمالی و همچنین طرح‌های مختلف در حوزه زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی در دست اجرا و برنامه‌ریزی است که می‌تواند آینده امیدوارکننده‌ای را برای بنادر شمالی کشور رقم بزند.

کاهش تراز آب خزر؛ لایروبی راهکار فوری

وی در پاسخ به پرسشی درباره آثار کاهش تراز آب دریای خزر بر فعالیت بنادر شمالی گفت: یکی از اقدامات اصلی در این زمینه، اجرای عملیات لایروبی و تلاش برای فعال نگه داشتن بنادر است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: کاهش تراز آب دریای خزر موضوعی فرامنطقه‌ای است و نمی‌توان آن را صرفاً در سطح یک کشور مدیریت کرد؛ به همین دلیل پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از کشورهای حوزه دریای خزر مطرح شده است.

شکیبی‌نسب توضیح داد: هدف از تشکیل این کنسرسیوم، ایجاد هماهنگی میان کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه مدیریت پیامدهای کاهش تراز آب و اتخاذ تدابیر مشترک برای حفظ فعالیت بنادر است.

وی با اشاره به اهمیت بنادر شمالی کشور افزود: با توجه به شرایط کنونی و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه تجارت منطقه‌ای، توجه به بنادر شمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای دارای دسترسی به دریای خزر باید در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشند تا امکان تردد، ورود و خروج کشتی‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت بنادر کشورهای مختلف همچنان فراهم باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری این سازوکار مشترک، اقدامات هماهنگ و مؤثرتری برای مقابله با آثار کاهش تراز آب خزر و فعال نگه داشتن بنادر شمالی انجام شود.

وی افزود: برای شرایط مختلف، سناریوهای جایگزین پیش‌بینی شده بود و همین موضوع موجب شد روند فعالیت بنادر ادامه پیدا کند و در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور اختلال جدی ایجاد نشود.