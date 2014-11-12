حجت‌الاسلام محمود شکری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان مهمترین رسالت بسیج و بسیجیان ولائی را ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی دانست و اظهار داشت: هویت بسیج به تبلیغ و ترویج معارف و ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی افزود: ترویج تفکر بسیجی و گفتمان ولائی نیازمند ابزار و وسائل است، و از رساترین ابزارهای انتقال پیام به مخاطب رسانه‌ها هستند که در اقناع علمی، ترویج معارف عقیدتی، پرورش تفکر و اندیشه و برانگیختن احساس و همچنین انتقال پیام‌های ارزشی و فرهنگی به جامعه هدف، که در قالب گفتمان ولایت جمع می‌شود، نقش بسزائی ایفا می‌کند.

ضرورت انتقال گفتمان ولایت از بستر رسانه

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان بیان کرد: انتقال گفتمان ولایت از بستر رسانه مستلزم وجود و توجه عواملی از جمله گستره نیروی انسانی بسیج است.

شکری افزود: گستره نیروی انسانی بسیج شامل میلیون‌ها انسان فهیم و فرهیخته با دلهای مستحکم و گام‌های استوار است که در تبلیغ گفتمان ولایت از هیچ کس و قدرتی واهمه ندارند و به مصداق آیه شریفه " الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا" همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خدا برای حسابرسی کفایت می کند.

وی اضافه کرد: این مزیت بسیج انحصاری است و در هیچ کجا اینکه عده‌ای مؤمن و انقلابی بدون چشمداشت مالی در اقصی نقاط کشور آماده خدمت به انقلاب و اسلام باشد، شبیه و مانند ندارد.

مخاطب شناسی از جمله عوامل مورد توجه در انتقال گفتمان ولایت

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان ضمن تصریح بر اینکه ظرفیت رسانه بسیار گسترده است گفت: البته منظور از رسانه محدود به تلویزیون، رادیو و جراید نیست؛ بلکه دامنه آن بسیار وسیعتر است و شامل طیف‌های رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری و شنیداری مانند سینما، اینترنت، منبر و ... است.

شکری اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه مستلزم شناسایی رسانه‌ها و آموزش تخصصی به آحاد بسیجیان به منظور تأثیرگذاری بیشتر است.

وی از دیگر عوامل مورد توجه در انتقال گفتمان ولایت را استخراج پیام‌های ارزشی از منابع دینی و مخاطب شناسی عنوان کرد و افزود: استخراج پیام‌های ارزشی از متون دینی کاری تخصصی است و باید از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه در این خصوص بهره برد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با تأکید بر تقویت تعامل بسیج و رسانه گفت: ارتباط عمیق بسیج و رسانه مانع شکل‌گیری ضدارزش‌ها در جامعه می‌شود.

گام‌های مستحکم رسانه‌ با تأسی از فرهنگ بسیج در حفظ دستاوردهای انقلاب

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان نیز گفت: خصوصاً رسانه‌ها و مطبوعات با تأسی از فرهنگ والای بسیج می‌توانند در راه حفظ و حراست از دستاوردهای بزرگ جامعه اسلامی محکم‌تر و مستحکم‌تر قدم بردارند.

ایرج کارخائی ضمن قدردانی از مجموعه سپاه در برگزاری چهارمین دوره برگزاری همایش بسیج و رسانه در استان سمنان اظهار داشت: چندسالی است که حرکتی ارزشمند و سازنده با عنوان همایش بسیج و رسانه در استان شکل گرفته است.

وی افزود: این همایش با حضور جهادگران و تلاشگران عرصه اطلاع‌‌رسانی متشکل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، رسانه‌های گروهی، روابط عمومی‌ها، اساتید و ... است.

دشمنان به دنبال خدشه‌دار کردن ارزش‌ها و اعتقادات مردم هستند

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان گفت: در ایامی به سر می‌بریم که مصادف است با سالروز سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان که دستاورهای بزرگی برای استان به همراه داشت و روح معنویت، وحدت، همدلی، تلاش و تدین را در سطح استان نشر و نما داد؛ سفری که در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد.

کارخایی با بیان اینکه امروز هر چه که انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست آورده با حضور مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است، بیان کرد: دشمنان نظام همواره با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند خصوصاً ابزار رسانه‌ای و فضای مجازی به دنبال خدشه‌دار کردن ارزش‌ها و اعتقادات مردم هستند.

وی افزود: در برهه کنونی وظیفه داریم برای مقابله با ترفندهای و توطئه‌های دشمنان در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی مجهزتر و قوی‌تر وارد شویم و یکی از این راه‌ها تقویت رسانه‌ها و مطبوعات به ابزار ایمان و اعتقاد است که این همایش می‌تواند با کاربردی کردن این موضوع کمک شایانی به ترویج ارزش‌های اسلامی، تقویت گفتمان ولایت که اصل مبنای گفتمان در نظام جمهوری اسلامی ایران است، ارائه دهد.

همایش بسیج و رسانه گامی در راستای ارتقای آگاهی‌ و بصیرت جامعه

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان گفت: امیدواریم که همایش بسیج و رسانه گامی در راستای ارتقای آگاهی‌ها، بصیرت‌ها و شناخت‌های فضای موجود جهانی و داخلی باشد؛ تا بتوانیم با تلاش و کوشش با استفاده از تمام ظرفیت‌هات و امکانات خصوصاً امکانات رسانه‌ای و مطبوعات استان در ترویج فرهنگ بسیج که پرچمدار عشق و معنویت و ولایت‌مداری است، گام‌های اساسی و پرثمری برداریم.

کارخایی تصریح کرد: آنچه مشهود است اینکه بسیج یک فرهنگ ارزشمند، ارزش‌گذار و مردمی در جامعه اسلامی است که همواره توانسته‌ است در زمان‌های مختلف خصوصاً دوران دفاع مقدس در حفظ کیان کشور، حفظ ارزش‌های اسلامی و رشد و توسعه جامعه پیشرو و پیشگام باشد.

وی افزود: بسیج فرهنگی گرانقدر است که همه اقشار خصوصاً رسانه‌ها و مطبوعات با تأسی از این فرهنگ والای بسیج می‌توانند در راه حفظ و حراست از دستاوردهای بزرگ جامعه اسلامی محکم‌تر و مستحکم‌تر قدم بردارند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان در خاتمه گفت: خبرنگاران می‌توانند با تأسی از الگوی بسیجی بودن در انجام رسالت و اهداف عالی خود که همانا خدمت به مردم است، بهتر و ثابت‌ قدم‌تر گام بردارند.