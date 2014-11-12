سپاه استان سمنان میزبان همايش بسيج و رسانه می شود

محمد نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ترویج گفتمان ولایت، نشر ارزشها و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ و تفكر بسیجی با بهرهگیری از ظرفیت بسیج و رسانه را از اهداف شاخص همایش بسیج و رسانه عنوان کرد.
وی ادامه داد: همایش بسیج و رسانه در استان سمنان با پرداختن به بسیج و رسانه و مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری با حضور اساتید و كارشناسان برجسته و مجرب حوزه رسانه در استان برگزار میشود.
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان برگزاری كارگاه جنگ نرم با محوریت بسیج و رسانه، مقابله با ماهواره را از برنامه های جنبی برشمرد.
نوروزیان با اشاره به حضور ۱۵۰ فعال رسانهای استان سمنان گفت: مسئولان روابطعمومیهای سپاه استان و نواحی، مسئولان دفاتر خبری بسیج در سپاه، مسئولان اقشار ۱۸ گانه بسیج، رابطان خبری اقشار بسیج، مسئولان و روابط عمومی ادارات كل، مسئولان و نمایندگان خبرگزاریها و مطبوعات و مسئولان و معاونان صدا و سیما در این همایش حضور دارند.
وی ضمن تصریح بر اینکه ظرفیت رسانه بسیار گسترده است گفت: البته منظور از رسانه محدود به تلویزیون، رادیو و جراید نیست؛ بلکه دامنه آن بسیار وسیعتر است و شامل طیفهای رسانههای نوشتاری، شنیداری و دیداری و شنیداری مانند سینما، اینترنت، منبر و ... است.
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اظهار داشت: بهرهگیری از ظرفیت رسانه مستلزم شناسایی رسانهها و آموزش تخصصی به آحاد بسیجیان به منظور تأثیرگذاری بیشتر است.
نوروزیان گفت: خصوصاً رسانهها و مطبوعات با تأسی از فرهنگ والای بسیج میتوانند در راه حفظ و حراست از دستاوردهای بزرگ جامعه اسلامی محکمتر و مستحکمتر قدم بردارند.
وی اظهار داشت: امیدواریم همایش بسیج و رسانه گامی در راستای ارتقای آگاهیها، بصیرتها و شناختهای فضای موجود جهانی و داخلی باشد؛ تا بتوانیم با تلاش و کوشش با استفاده از تمام ظرفیتهات و امکانات خصوصاً امکانات رسانهای و مطبوعات استان در ترویج فرهنگ بسیج که پرچمدار عشق و معنویت و ولایتمداری است، گامهای اساسی و پرثمری برداریم.