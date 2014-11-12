به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که ماهنامه «آزما» در تازهترین شماره خود به آن پرداخته پروندهای با عنوان «حکایت غربت کتاب و کتابخانه» است. در این پرونده پرسشهایی مطرح شده است چون چرا کتاب نمیخوانیم؟ چرا آمار سرانه مطالعه مردم ایرا در کمترین حد ممکن است؟ چرا در سریالهای تلویزیونی با آن دکورهای شیک، حتی یک نما از یک کتابخانه خانگی دیده نمیشود؟
دکتر ناصر فکوهی، انسانشناس و مدیر سایت انسانشناسی و فرهنگ در گفتگویی با عنوان «جامعهای پر از نویسنده اما بدون خواننده» ضمن انتقاد از برخی بزرگان اندیشه گفته است: بزرگان و مردان و صاحبان اندیشه ما هنوز در سطح یک دانشجوی سال اول زبانشناسی هم شناختی از زبان ندارند و زبانهای قومی را که گاه دهها میلیون نفر به آن تکلم میکنند و در آنها میلیونها صفحه نوشتار و گفتار وجود دارد، بی ارزش قلمداد میکنند.
به گفته او بیشتر اظهارنظرهایی که درباره سرانه کتابخوانی و حتی مقایسه آن با کشورهای دیگر میشود پایه و اساس علمی ندارد و مشخص نیست که مبنای روششناسیشان کدام است.
ناصر فکوهی مطرح کرده است: اگر ما درآمد نفتی نداشتیم، هزاران هزار عنوان کتابهای روشنفکرانهمان امروز، محلی از اعراب نداشتند و آنقدر «درس گفتارها»ی روشنفکرانه درباره مسایل عجیب و غریب که حتی برای پیشرفتهترین کشورهای غربی هم بیربط به نظر میرسند نداشتیم که بدل به نوعی اسنوبیسم و روشی برای «پُز دادن» روشنفکرانه شود.
کیانوش عیاری، فیلمساز یکی دیگر از کسانی است در این پرونده آزما با او گفتگو شده است، در مطلبی با این تیتر: «قشر روشنفکر از بالا به مردم نگاه میکند». به باور او کتاب، بازتاب افکار دیگران است و شاید به علت ترس از بیگانه است که کتاب نمیخوانیم و عدهای کتاب را به عنوان سرگرمی محض میخوانند.
کارگردان فیلم «خانه پدری» گفتههای خود را با طرح پرسشهایی ادامه داده است: «چرا ادبیات باید طوری با سینما رفتار کند که انگار سینما یک وسیله سرگرمی است؟ پس نقشی را که یک فیلم فرهیحته به خودی خود در ارتقای فکری و فرهنگی جامعه ایفا میکند باید نادیده گرفت؛ در حالی که فراگیرتر از ادبیات هم هست؟»
بهرام دبیری، در این شماره از ازما به گفتگو با محمدعلی سپانلو، پیرامون جریانهای فرهنگی معاصر پرداخته است. سپانلو در این گفتگو مطرح کرده که هنر به بسیار چیزها نیاز دارد که یکی از آنها جهانبینی است. این جهانبینی، منبع خلاقیت میشود اگر با آن واقعی برخورد کنیم.
به گفته این شاعر معاصر، مشکل این منطقه این است که تمدن، زلزلهآسا از بین میرود. مرتب باید از صفر شروع شود. همین که هرکسی میآید تمدن و ساختار قبلی را از بین میبرد خیلی عجیب است.
«بستههای اعتراضی به نام جُنگ» عنوان گفتگو با محمدرضا اصلانی است. به گفته اصلانی «کتاب جمعه» شاملو کار مهمی کرد که نوولنویسی را به جامعهای که تنها نوع خاصی از قصه و گهگاه رمان و پاورقی را میشناخت معرفی کرد. برای اولین بار نوولهای ژاپنی در کتاب جمعه چاپ میشود و ما کارهای آگاتاکاوا را در این جنگ میبینیم.
پرو ندهای نیز به پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل اختصاص یافته است. ماهنامه «آزما» ویژه مهر و آبان ماه 1393 به صاحب امتیازی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم به قیمت 10 هزار تومان منتشر شده است. همچنین آرشیو این نشریه را با مراجعه به نمایشگاه مطبوعات و با 50 درصد تخفیف میتوان تهیه کرد.