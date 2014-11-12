این آهنگساز و رهبر ارکستر بین المللی دقایقی پیش با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار هنری مهر گفت: واقعا خودم را در این حد نمی‌دیدم که روزی بتوانم اثری را با توجه به ریشه های موسیقی عاشورایی و ائمه اطهار بسازم و آن را همراه با ارکستر سمفونیک اجرا کنم.

وی افزود: البته ساخت این قطعه موسیقایی مسئولیت بزرگی است که احتیاج فراوانی به داشتن یک فکر آماده و فارغ از هیاهوهای رایج دارد کمااینکه استاد فرشچیان وقتی آن نقاشی پرعظمت را برای واقعه عاشورا خلق کردند دیدیم که چگونه تاثیر خود را بر جای گذاشت. از سوی دیگر نشان دادن این واقعه عظیم مذهبی با موسیقی کار ساده ای نیست اما امیدوارم روزی فرا برسد که بتوانم در ساخت قطعه ای با موضوع عاشورا اثری را ارائه دهم؛ البته باید بگویم این روز خیلی نزدیک است.

برپایی مسترکلاس در ایران

روحانی با اشاره به دیگر فعالیت هایی که طی هفته های گذشته در کشورمان داشته است، توضیح داد: چندی پیش مسترکلاسی را با موضوع رهبری ارکستر برگزار کردم که خوشبختانه هم از تهران و هم از شهرستان ها تعدادی زیادی از هنرجویان در آن شرکت کردند به طوری که تعداد افراد حاضر در کارگاه بسیار بیش از آن چیزی بود که ما پیش بینی می کردیم. اما از همین کلاس های آموزشی کوتاه مدت استعدادهای خوب و ارزشمندی کشف شدند که واقعا برای من خوشایند بود و به من این انگیزه را داد که در آینده نزدیک نیز چنین مسترکلاس هایی را برگزار کنم.

رهبر سابق ارکستر کنسرت های «یانی» نابغه موسیقی یونان با اشاره به خبر حضور این آهنگساز و نوازنده جهانی در کشورمان برای برگزاری کنسرت گفت: با اینکه حضور این نوازنده و آهنگساز جهانی موسیقی کشور ما را متحول نمی کند اما می تواند تاثیر زیادی در معرفی اوضاع فرهنگ و هنر کشورمان و همچنین اعتلای نام ایران عزیز در منطقه داشته باشد. ما در زمانی زندگی می کنیم که هر روز از کشورهای مختلف اخبار بدی شنیده می شود به همین منظور چنین کنسرتی می تواند قدمی باشد برای معرفی نام ایران به تمام دنیا.

مدت‌هاست با یانی ارتباطی ندارم

وی ادامه داد: مدتی است که با یانی ارتباط چندانی ندارم و هنوز هم نمی توانم اطلاعات دقیقی را به شما ارائه بدهم که آیا می توانم با او در ایران برنامه ای را اجرا کنم یا خیر اما این نکته مهم است که چه با من و چه بدون من حضور یانی در ایران خبر بسیار خوشایندی است که می تواند موجب ایجاد ثبات فرهنگی و تبیین دیپلماسی فرهنگی شود.

روحانی درباره وضعیت ارکسترهای سمفونیک و ملی کشورمان نیز بیان کرد: وضعیت نابسامان ارکسترها فقط مختص ایران نیست بلکه به دلیل شرایط اقتصادی بدی که در تمام دنیا وجود دارد ما شاهد این هستیم که یا فعالیت ارکسترها کم می شود و یا از بین می رود. بنابراین نمی توانیم قاطعانه بگوییم که مشکلات ارکسترها فقط به ایران محدود می شود. کما اینکه من در کشور آمریکا هم مشاهده کرده ام که ارکسترها از وضعیت مطلوب همه جانبه ای برخوردار نیستند.

این هنرمند تصریح کرد: خوشبختانه تا آنجایی که مطلع هستم اخبار بسیار خوبی از حضور ارکستر ها در ایران شنیده ام و می دانم که جوانان مستعد این سرزمین آماده هستند که به محض شروع فعالیت های ارکستر هنر و استعداد خود را به منصه ظهور برسانند من هم مطمئن هستم که ما شاهد شکوفایی آنها در آینده نزدیک خواهیم بود.

وی در پایان دیدگاه خود را نسبت به جایگاه رسانه ای مهر مثبت ارزیابی کرده و گفت: من غالبا خبرهای این رسانه به ویژه در بخش هنر را مرور می کنم.