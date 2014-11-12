صحیفه سجادیه وصل به حق است/ سابقه نداشته کسی با دعا سبک زندگی سالم را ترویج کند

به گزارش خبرنگار مهر ، اولین همایش «سیدالعابدین» ویژه چهارمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) به همت ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور صبح امروز چهارشنبه 21 آبان ماه در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

این مراسم به منظور تجلیل از خادمان و پیشکسوتان خدمت به نشر معارف حضرت سجاد(ع) و صحیفه سجادیه برگزار شد با حضور شیخ حسین انصاریان، شارح 15 جلدی صحیفه سجادیه، و آیت الله نعیم آبادی امام جمعه هرمزگان و جادری استاندار هرمزگان، دکتر مظاهری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام ارباب سلیمانی مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، شیخ فهیمی از برادران اهل سنت هرمزگان و عده ای از مقامات فرهنگی و علمی کشورمان با هدف بررسی نقش مساجد و مراکز دینی در گسترش فرهنگ رفیع دعا با محوریت صحیفه سجادیه و سنت و سیره عملی حضرت امام سجاد(ع) برگزار شد.

در این همایش همچنین نمایندگانی از دفاتر مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و مراکز دینی، آستان مقدس امامزادگان منتسب به امام سجاد(ع)، مساجد، هیئات مذهبی، مدارس، مراکز آموزشی، پایگاه‌های بسیج، کانون‌ها و مؤسسات مزین به نام یا القاب حضرت امام سجاد(ع)، حضور داشتند.

در این مراسم شیخ حسین انصاریان گفت: کارم دربار تألیف شرح 15 جلدی مصباح الشریعه تمام شده بود، در شب میلاد پیامبر اعظم(ص) بودم به ذهنم رسید که به سراغ شرح صحیفه سجادیه بروم این کتاب را ورق زدم گفتم کار من نیست کتاب را داخل کتابخانه گذاشتم. نماز مغرب و اعشایم را خواندم دوباره وسوسه شدم به سراغ صحیفه سجادیه بروم گفتم استخاره می کنم، استخاره کردم و این آیه آمد «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» گفتم حتما خدا این تقدیر را رقم زده که این کار15 جلدی که شرح صحیفه سجادیه است صورت بگیرد. این مجموعه تا کنون 6 بار مورد تجدید چاپ قرار گرفته است و به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

وی افزود: صحیفه سجادیه وصل به حق است «وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» است. در تاریخ سابقه نداشته است کسی با دعا سبک زندگی سالم را ترویج بکند.یکی از جملات صحیفه این است خداوندا عظمت خلقتت از خلق موجوداتی که در دریاها هستند عیان می شود. با اینکه ایشان نه دریا دیده بودند و نه به دریا سفر کرده بودند این جمله را بیان کرده اند که الان علم هم به آن اذعان می کند.

انصاریان تصریح کرد:در حج وقتی در مسجد الحرام بودم افرادی که با من مصافحه کردند و فهمیدند ایرانی هستم گفتم آیا صحیفه سجادیه پیشت داری من هم چون کتاب بردن به آنجا ممنوع بود گفتم خیر. همه مسلمانان از ایرانی ها توقع دارند که کتاب صحیفه سجادیه همراه خود داشته باشند. باید قرآن، مفاتیح، صحیفه سجادیه ونهج البلاغه را در مدارسمان آموزش دهیم.

شیخ محمد صدیق فهیمی هم در این مراسم با بیان اینکه: حقیقت تلخی که در عاشورا تاریخ لکه ننگ بزرگی بر پیشانی کسانی گذاشت که امام حسین(ع) را به شهادت رساندند. تا قیامت این لکه ننگ بر پیشانی شرمگین آنان جلوه می کند. گفت:از بانیان این همایش قدردانی می کنم که برگزاری چنین همایشهایی مدیون رهبر کبیر انقلام امام خمینی(ره) و نایب برحقش حضرت آیت الله خامنه ای است.

وی افزود: در عربستان برای شناخت اسلام باید به سراغ سایت ها و مقالات اسلام شناسان غربی برویم در حالیکه در ایران ما برای این کار از قرآن و سنت پیامبر(ص) استفاده می نماییم. زندگی امام سجاد(ع) این دلاور مرد تاریخ در میدان نبرد حق علیه باطل به گونه ای بود که مانند سلف صالح خودش خواست درسی در زندگی بدهد. و آن این بود که همانند موسی با فرعون در مبارزه بود و با فرعونیان زمانه اش مبارزه نمود. ایشان دو سال از زندگی امیرالمومنین و 12 سال از زندگی امام حسن(ع) و و بعد از آن زندگی پدرشان را تا عاشورا تجربه نموده بود.

فهیمی تصریح کرد: بعد از امام سجاد(ع) امام باقر میدانی برای تعلیم و تربیت داشتند و قبل از امام سجاد(ع) هم موقعیت جنگ بود اما در زمان ایشان اختناق به اندازه ای بود که ایشان قیام خود را آرام آرام ادامه دادند. یکی ازتفاسیر ارزشمندی که از قرآن کریم برای ما به ارث رسیده است صحیفه سجادیه است. امام شافعی می فرماید در فقه، سراغ هیچ کسی نرفتم که بالاتر از امام سجاد(ع) اطلاعات داشته باشد.

آیت الله نعیم آبادی هم در این مراسم گفت: امسال که سال اقتصاد مقاومتی و فرهنگ است و ما باید از ابعاد زندگی اقتصادی امام سجاد(ع) الگو بگیریم.معمولا صرفه جویی در نداشتن است اما امام سجاد (ع) در مدینه صدها خانواده را اداره می‌کرد بدون اینکه او را بشناسند و از افتادن تکه ای از نان هم گذر نمی کرد یعنی اگر تکه ای نان اسراف می شد فردای آن روز آن مقدار از سفره نان کمتر می گذاشت. آیا ما و ثروتمندان شیعه در عین داشتن صرفه جویی می کنیم ؟ اگر قدرتمندان جامعه فقرا و مشکلات آنها را شناسایی می کردند دیگر فقیری در جامعه نداشتیم.

وی تصریح کرد: امام در زندگی پر برکت خود هزاران برده را آزاد کرد و صدها خانواده‌ه را اداره می‌کرد. اگر از ایشان الگوبرداری کنیم دیگر نیازی نیست تخم مرغ و سنگ قبر را از چین وارد کنیم. الگوی ما در سال اقتصاد مقاومتی باید صرفه جویی در عین داشتن باشد و هر چیزی را درست و به جای خود مصرف کنیم باشد.

جادری استاندار هرمزگان هم در این مراسم اظهار کرد: ما عرب‌های خوزستان امیدواریم که همگی از طریق اهل بیت (ع) نجات پیدا کنیم. کلام معروفی داریم که بین شیعیان عراق هم رایج است اینکه ما غیر از ابی عبدالله الحسین(ع) هیچ کس دیگری را نداریم. تقوا، سخاوت،‌ فتوت،‌ جوانمردی فصاحت و بلاغت امام سجاد (ع) شبیه به امام امیرالمومنین(ع) است. حضرت عیسی (ع) همواره به حواریون می‌فرمود که دنیا پل است و بر روی این پل خانه نسازید. انسان عاقل هرگز بر روی موج خانه‌ نمی‌سازد. ما باید با شخصیت امام سجاد (ع) آشنایی بیشتری پیدا کنیم.

وی افزود: امام سجاد (ع) حتی با دشمنان خود رئوف بود و به آنها ترحم می‌کرد.واقعه معروفی است که فرمانداری توسط خلیفه زمان امام سجاد(ع9 برکنار شده بود تنها کسی که به این فرماندار پناه داد امام سجاد(ع) بودند درحالیکه آن فرماندارامام سجاد و یارانش را اصلی ترین دشمن خود می پنداشت.راه سعادت و رستگاری ما چنگ زدن به این حبل الله متین که همان اهل بیت پیامبر(ع) هستند می باشد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی هم در این مراسم گفت: برای تحقق فرهنگ اهل بیت(ع)، ابتداباید فرهنگ صحیفه خوانی را از منازل، ادارات و استان خودتان آغاز و پس از آن در جهت اشاعه و نشر این فرهنگ در سایر استان ها همت گمارید. برگزاری این همایش با این ابعاد و وصول مقالات پربار و حضور اندیشمندان شیعه و سنی خارج و داخل کشور، تجربه گرانبهایی است که می توان آن را به استان های دیگر انتقال داد.

وی ادامه داد: این کنگره در مرحله اول می تواند از سال آینده به صورت منطقه ای و با همکاری استان های همجوار برگزار شود تا مردم بیشتری از فیوضات و برکات آن بهره مند شوند. امام سجاد(ع) عوامل سقوط فرد و جامعه را در دعای ابوحمزه ثمالی معرفی کرده است، این دعا را باید در دوران پیش از دبستان به فرزندانمان آموزش دهیم تا از تنبلی، تن پروری فاصله بگیرند.

در این مراسم از کتاب سجادیه خورشید 2 که مجموعه سخنرانی های منتخب کنگره بین المللی امام سجاد(ع) است به کوشش احمد پهلوانی رونمایی شد.

همچنین از شخصیت‌هایی که در توسعه و ترویج صحیفه سجادیه به خصوص امام سجاد (ع) آثار و خدمات فرهنگی و علمی ویژه‌ای از خود به جای گذاشته‌اند،مانند شیخ حسین انصاریان و پیمان ایازی جوان حافظ قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و حجت الاسلام مشکوری و حجت الاسلام اعوانی با تهیه و کوشش لوحهای معجز و از ماشاءالله عابدی تقدیر به عمل می‌آید.

بنابراین گزارش چهارمین کنگره بین‌المللی امام سجاد (ع) نیز ٢٨ آبان ماه در استان هرمزگان برگزار می‌شود.