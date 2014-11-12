زنجان دومین استان کتابخوان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سرانه مطالعه در کشور ۷۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه است عنوان کرد: آمار استان زنجان از میانگین کشوری بالاتر بوده و ۹۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه در ۲۴ ساعت است.

وی با بیان اینکه این آمار باید به کل جامعه تعمیم داده شود ابراز کرد: در حال حاضر تولید، توزیع و کتابخوانی در کشور از حد مطلوب فاصله دارد و با برنامه ریزی های انجام شده امید داریم آمار سرانه کتاب را ۲ کتاب برای هر نفر برسانیم و این سرانه در سند چشم انداز ۴ کتاب تعیین شده است.

رئیس کتابخانه های عمومی زنجان با اشاره به وضعیت کتابخانه مرکزی استان بیان کرد :این کتابخانه متعلق به تمام مردم استان است و یکی از بهترین کتابخانه های کشور از نظر زیر بنا، امکانات و تجهیزات خواهد بود.

وی با بیان اینکه این کتابخانه تا کنون ۲۰ الی ۳۰ درصد پیشرفت را داشته عنوان کرد: کتابخانه مرکزی استان کارکردهای مختلفی خواهد داشت و از کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این کتابخانه که ۱۷۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود تنها ۴۰ میلیارد ریال تحقق پیدا کرد و هزینه شد.

احمدخانی با بیان اینکه این کتابخانه در حال حاضر ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل نیاز دارد خاطرنشان کرد: از همه خیرین و مسئولان استان در خواست داریم برای تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه که متعلق به کل استان است تلاش لازم را به عمل آورند.

وی افزود: ۲۰۰ هزار متر مربع از کتابخانه مرکزی استان برای مطبوعات پیش بینی شده است و کاربری های متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است.

رئیس کتابخانه های عمومی زنجان با بیان اینکه در حال حاضر استان زنجان دوبرابر بیشتر از سرانه کشوری کتاب دارد گفت: باید این میزان کتاب موجود در استان به دو میلیون برسد.

احمدخانی تصریح کرد: باید ۴۶ هزار متر مربع زیر بنای کتابخانه در استان داشته باشیم که در حال حاضر ۳۵ درصد از این میزان فاصله داریم و برای هر نفر یک صندلی در کتابخانه های استان وجود داشته باشد و اینکه استان زنجان در زمینه کتابخوانی جز ۵ استان اول کشور است نتیجه تلاش و زحمات همه مسئولان و مردم است.

احمد خانی با بیان اینکه برای رونق هرچه بیشتر کتابخانه ها باید تکریم ارباب رجوع در الویت کار کتابداران کتابخانه ها باشد اظهار داشت:مهمترین رکن برای ترغیب مردم به کتابخوانی برخورد مناسب کتابداران است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند به مناسبت هفته کتاب به عضویت رایگان کتابخانه‌های عمومی زنجان درآیند.

احمدخانی با بیان اینکه همزمان با هفته کتاب دو باب کتابخانه عمومی در استان زنجان افتتاح می‌شود، افزود: برنامه‌های متنوعی برای این هفته در نظر گرفته شده است تا شاهد آشنایی هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان با فرهنگ کتب‌خوانی باشیم و امیدواریم این برنامه‌ها در طول سال نیز با قوت اجرایی شود تا شاهد حصول نتیجه مطلوب در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: کلنگ‌زنی کتابخانه عمومی خیری بهارستان شهر زنجان با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع در زنجان، افتتاح هشت مورد ایستگاه مطالعه و پیک مهر در استان زنجان، دیدار مسئولان، کتابداران و اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی با نماینده ولی‌فقیه در استان و ارائه خدمات همزمان با هفته کتاب خدمات کتابخوانی از طریق سه دستگاه مینی‌بوس سیار به روستاهای فاقد کتابخانه‌های عمومی صورت خواهد گرفت.

احمدخانی افزود: روز دوم هفته کتاب با عنوان کتاب و سلامت و روزهای دیگر این هفته با عنوان کتاب و سبک زندگی، کتاب و صنعت و کار، کتاب و پدیدآورندگان نامگذاری شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان همچنین با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره اهدای کتاب در سطح استان زنجان همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی افزود: خدمات اینترنتی کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در طول هفته کتاب ۵۰ درصد تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می‌شود.

احمدخانی برنامه‌های بیست و دومین دوره هفته کتاب با شعار «ترویج کتاب، ترویج امید» در سه سطح مختلف برگزار می‌شود و نخستین روز هفته کتاب با عنوان کتاب، مسجد و محرم نامگذاری شده است.