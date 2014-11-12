سرمایه گذاران اردبیل در زمینه تولید خوراک دام و طیور حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مراکز تولید خوراک دام و طیور و آبزیان و گیاهان دارویی اردبیل افزود: سرمایه گزاران اردبیل می توانند در این زمینه با ارائه تقاضا و طرحهای خود از حمایت های دولتی برخوردار و صنایع دام و طیور و آبزیان را در امر تولید همراهی کنند.

وی با بیان اینکه تامین خوراک مورد نیاز مراکز تولیدی در زمینه های دام و طیور و پرورش ماهی جزو اولویت های برنامه های جهادکشاورزی است، ادامه داد: هم اکنون در استان اردبیل ۱۲ واحد در این امر فعالیت می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: برنامه های اساسی ما تکمیل ظرفیت های تولیدی استان در زمینه تامین خوراک مورد نیاز به صورت مشی، پلت مطابق با آخرین تکنولوژی های دنیا است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت مشارکت سرمایه گذاران توان افزایش واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور در اردبیل وجود دارد، متذکر شد: در حال حاضر تا بیش از ۴۰ هزار تن در خوراک دام و بیش از ۸۱ هزار تن در خوراک طیور زمینه افزایش تولید را ایجاد کرده ایم.

سروی با اشاره به مسئولیت سنگین جهاد کشاورزی در بخش دام و طیور اضافه کرد: می توان با استفاده از علوم دانش بنیان و فنون تخصصی بهره وری را در تولیدات بخش دام و طیور که در تامین امنیت غذایی نقش بسزایی دارد، افزایش داد.

وی یادآور شد: امروزه در دنیا محصولات کشاورزی را که به منظور تعلیف دام و احشام و مزارع مرغداری برداشت می کنند پس از غنی سازی و انجام عملیات فرمولاسیون تخصصی و تلفیق آنها با ترکیبات و عناصر مورد نیاز ضروری دام استفاده می کنند. این امر هم افزایش ضریب تبدیل را بدنبال دارد و نیز از لحاظ بهره وری اقتصادی وتولیدی هم با اهمیت است.

این مسئول با بیان اینکه زنجیره تولید با نظارت، حمایت و هدایت مستقیم جهاد کشاورزی رفته رفته در حال تکمیل است، تاکید کرد: پیام این حرکت ها سیاست گذاری بهینه جهاد کشاورزی برای مدیریت مطلوب بر تولید و مصرف است یعنی هم در تولید و هم در پشتیبانی و هم در تسهیل جریان عرضه با قدرت هرچه تمام تر در کنار مخاطبان قرار خواهیم گرفت.