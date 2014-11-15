منیژه حکمت تهیه‌کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فیلم سینمایی «شهر موشها 2» در شهر تورنتو با استقبال 60 هزار نفر مواجه شد، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر پخش بین المللی «شهر موشها 2» آغاز شده و در تلاش هستیم این فیلم را برای ایرانیانی که در سراسر اروپا، آمریکا و آسیا زندگی می کنند نمایش دهیم. خوشبختانه با ارائه این فیلم به کمپانی های خارجی توانستیم دستاوردهای خوبی به دست آوریم.

وی با اشاره به اینکه نمایش «شهر موشها 2» به زودی در استرالیا آغاز می شود، بیان کرد: اکران «شهر موشها 2» در کانادا با استقبال بسیاری همراه بود به طوری که تنها در شهر تورنتو 60 هزار بلیت فروخته شد. مهم تر از فروش گیشه این فیلم در خارج از ایران، شادی‌ای است که با اکران این فیلم برای مردم ایرانی در سراسر دنیا ایجاد می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا عروسک های «شهر موشها 2» هم در کشورهای اروپایی و آمریکایی به فروش می رسد؟ توضیح داد: اگر تقاضا از سوی این کشورها باشد حتما این عروسک ها را به کشورهای مورد نظر صادر می کنیم.

حکمت در پایان گفت: با توجه به اینکه ساخت «شهر موشها 2» چهار سال به طول انجامید هنوز برنامه ای برای ساخت «شهر موشها 3» نداریم، البته در حال حاضر چهار پروژه سینمایی در دست دارم که در سه تا از آنها به عنوان تهیه کننده و در یکی به عنوان کارگردان حضور دارم به همین دلیل نمی توانم به طور قطعی بگویم «شهر موشها 3» ساخته می شود.

«شهر موشها 2» فیلم سینمایی عروسکی موزیکال ایرانی به کارگردانی مرضیه برومند و تهیه ‌کنندگی منیژه حکمت و علی سرتیپی محصول سال 1393 است. این فیلم در ۸۵ سینما در سراسر کشور به نمایش درآمده است و بیش از 10 میلیارد تومان فروش داشته است.