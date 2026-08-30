به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر یکشنبه در گفتگوی رادیویی، با اشاره به مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرا در قم اظهار کرد: فرودگاه قم یکی از پروژه‌های مهم استان است که پس از سال‌ها توقف، با پیگیری‌های انجام شده در دولت چهاردهم بار دیگر وارد مرحله عملیاتی شده است.



استاندار قم با بیان اینکه عملیات احداث برج مراقبت و روسازی باند فرودگاه آغاز شده است، افزود: بازگشت این پروژه به چرخه اجرا در شرایط اقتصادی موجود، اتفاقی مهم برای استان قم به شمار می‌رود و می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی یکی از مطالبات قدیمی مردم استان قرار دهد.



وی با اشاره به حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای تکمیل فرودگاه قم ادامه داد: اجرای این پروژه حدود ۱۲ همت اعتبار نیاز دارد و تأمین چنین منابعی از مسیر اعتبارات معمول دولتی امکان پیشبرد سریع طرح را فراهم نمی‌کرد.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی و اختیاراتی که دولت در اختیار استانداران قرار داده است، زمینه لازم برای تأمین منابع و حرکت دوباره پروژه فرودگاه قم را فراهم کرد.



حمایت دولت مسیر پروژه فرودگاه قم را هموار کرد



استاندار قم با تقدیر از حمایت‌های رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی گفت: رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی می‌توانستند با توجه به شرایط اقتصادی، اجرای چنین پروژه بزرگی را امکان‌پذیر ندانند اما حمایت لازم برای ادامه مسیر صورت گرفت.



وی افزود: رئیس‌جمهور در سفر به قم از نزدیک در جریان ابعاد، اهمیت و ضرورت اجرای پروژه فرودگاه قرار گرفت و این موضوع در روند پیگیری طرح مورد توجه قرار گرفت.



بهنام‌جو تصریح کرد: امروز مردم قم شاهد آغاز عملیات احداث برج مراقبت و اجرای روسازی باند فرودگاه هستند و این روند می‌تواند برای مردم استان که سال‌ها پیگیر تعیین تکلیف این پروژه بوده‌اند، امیدبخش باشد.



وی با بیان اینکه فرودگاه قم از پروژه‌های مهم هفته دولت در استان به شمار می‌رود، ادامه داد: فعال شدن دوباره این طرح نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری مستمر می‌توان پروژه‌های بزرگ و متوقف‌شده را دوباره به مسیر اجرا بازگرداند.



فرودگاه قم فقط یک پروژه اقتصادی نیست



استاندار قم در ادامه با تشریح ضرورت احداث فرودگاه در این استان گفت: اهمیت فرودگاه قم صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود و این طرح با موضوع زیارت و جایگاه قم در میان شهرهای زیارتی ارتباط مستقیم دارد.



وی افزود: قم از ظرفیت گسترده‌ای در حوزه زیارت برخوردار است و زائرانی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای عربی علاقه‌مند به سفر به این شهر هستند.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: راه‌اندازی فرودگاه می‌تواند مسیر ورود زائران به قم را تسهیل کند و در کنار آن، زمینه رونق اقتصادی و توسعه گردشگری زیارتی استان را فراهم آورد.



وی ادامه داد: فعال شدن فرودگاه قم می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری زیارتی از جمله افزایش ظرفیت هتل‌ها کمک کند و جایگاه قم را در جهان اسلام بیش از پیش تقویت کند.



فرودگاه مطالبه عمومی مردم قم است



استاندار قم با تأکید بر اینکه پیگیری اجرای فرودگاه محدود به یک مجموعه یا گروه خاص نیست، گفت: این پروژه مطالبه عمومی مردم و نخبگان استان بوده و طی سال‌های گذشته گروه‌های مختلف بر ضرورت اجرای آن تأکید داشته‌اند.



وی افزود: مراجع عظام تقلید، علما، نمایندگان مردم در مجلس، کارشناسان و عموم مردم قم بر اهمیت و ضرورت احداث فرودگاه تأکید کرده‌اند و این طرح از مطالبات مهم استان به شمار می‌رود.



بهنام‌جو تصریح کرد: اکنون با آغاز عملیات اجرایی باند و برج مراقبت، پروژه‌ای که حدود ۱۲ سال در وضعیت توقف قرار داشت، وارد مرحله جدیدی شده است و روند اجرای آن با استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی و حمایت‌های دولت دنبال می‌شود.



استاندار قم با قدردانی مجدد از رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی گفت: حمایت از این پروژه و فراهم شدن امکان ادامه عملیات اجرایی آن، زمینه را برای حرکت فرودگاه قم از مرحله توقف به سمت تکمیل و بهره‌برداری فراهم کرده است.