به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی؛ حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی در رویداد رسانه‌ای «قهرمان محله» اظهار کرد: وقتی از تولید محتوا سخن می‌گوییم، باید بدانیم که لازمه این مسیر، تبیین مستمر و خلاقانه حق از طریق اثر گذاری موثر در میدان هست و نمی‌توان با یک اقدام مقطعی انتظار اثرگذاری در میدان رسانه و روایت را داشت.

وی با اشاره به آیه ۱۰۲ سوره نساء افزود: قرآن کریم می‌فرماید: «وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَأَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً»؛ کافران دوست دارند شما از سلاح‌ها و ساز و برگ خود غافل شوید تا یکباره بر شما یورش برند گفت در این آیه خواسته همیشگی دشمن به ما معرفی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: باید بدانیم غفلت در برابر دشمن می‌تواند در عرصه‌های مختلف، از جمله غقلت از داشته های ظاهری و باطنی هست و نکته مهم اینکه غفلت از جنگ رسانه ای و جنگ شناختی، زمینه اثرگذاری دشمن را بر عموم جامعه فراهم میکند.

سالاری‌مکی بیان کرد: هدف دشمن، تغییر ذهنیت جبهه ارزش‌های الهی است و این تغییر ذهنیت می‌تواند در چهار حوزه هویتی، محاسباتی، نگرشی و تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور هوشمندانه جوانان در این میدان گفت: طبق تصریح امام شهید؛ مهم‌ترین ظرفیّت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است که این فرمایش آن حکیم شهید در این چند ماهه جنگ بخوبی در میدان ظهور و بروز داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به کلامی دیگر از امام شهید در بیانیه گام دوم انقلاب افزود: رهبر شهیدمان تاکید کردند که دنباله‌ی این مسیر موفقیت و پیروزی، به دشواریِ گذشته‌ها نیست و باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود.

وی با اشاره به رویداد رسانه‌ای «قهرمان محله» اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی، صرفاً تولید چند اثر رسانه‌ای نیست؛ بلکه باید جوانان را برای حضور مستمر، خلاقانه و هوشمندانه در میدان تولید محتوا آماده کرد.