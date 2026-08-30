به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی پیش از ظهر یکشنبه در آیین جشن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) اظهار کرد: حضور مردم در چنین محافلی، همه به عشق خاتمالانبیا حضرت محمد مصطفی (ص) بوده و فراهم کردن فضایی شاد و معنوی برای مردم، بهویژه در شرایط سخت و فضای جنگ اقتصادی و فشارهای مختلف، اقدامی ارزشمند است.
وی با بیان اینکه خداوند متعال جایگاه ویژهای برای پیامبر اکرم (ص) قائل شده است، گفت: خداوند در قرآن کریم میفرماید: «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمین»؛ یعنی پیامبر اکرم (ص) تنها برای مردم یک سرزمین یا یک دوره تاریخی مبعوث نشده، بلکه رحمت برای همه جهانیان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: خداوند درباره شخصیت پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ»؛ و اگر ما در نماز، خداوند را با عبارت «سبحان ربی العظیم و بحمده» به عظمت یاد میکنیم، جالب اینکه خداوند هم عظمت اخلاق پیامبر خود را مورد تأکید قرار میدهد.
حجت الاسلام سالاریمکی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ» بیان کرد: یکی از ویژگیهای ممتاز جایگاه پیامبر اکرم (ص) این است که خداوند ابتدا از تکریم پیامبر توسط خود و فرشتگان سخن میگوید و سپس مؤمنان را خطاب قرار میدهد که بر پیامبر درود و صلوات بفرستند.
وی با اشاره به رمز این تکریم و تجلیل از شخصیت پیامبر که جریان عبدیت در سیره نبی مکرم اسلام هست ادامه داد: خداوند نیازی به عبادت ما ندارد و اگر همه مردم عالم از عبادت رویگردان شوند، چیزی از عظمت خداوند کاسته نمیشود؛ اما دستورات الهی برای رشد، تعالی و سعادت انسانهاست و این مقام محمودی که درباره پیامبر شاهد هستیم منبعث از همین بندگی در اوج است.
جایگاه پیامبر نزد خداوند
حجتالاسلام سالاریمکی با اشاره به جایگاه پیامبر نزد خداوند، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید: «لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ» و پیامبر اکرم (ص) را به عنوان بهترین الگو برای زندگی معرفی میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: پیش از آنکه پیامبر اکرم (ص) «رسول خدا» باشد، «بنده خدا» بود و مسیر رسیدن به آن جایگاه عظیم از عبودیت و بندگی خداوند گذشت.
حجتالاسلام سالاریمکی گفت: انسان اگر بنده خدا نباشد، ثروت میتواند او را گرفتار اشرافیگری کند، قدرت میتواند زمینه تکبر او را فراهم کند و برخورداری از امکانات و زیبایی نیز ممکن است باعث طغیان شده و انسان را از مسیر درست دور سازد.
وی افزود: عزت، قدرت، ثروت و مکنت حقیقی از سوی خداوند است و هرچه انسان بیشتر بندگی خداوند را در زندگی خود تقویت کند، از وابستگی به قدرتهای ظاهری و غیرالهی رها خواهد شد.
«لا اله الا الله»؛ پیام مشترک همه پیامبران
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مهمترین پیام نبی مکرم اسلام (ص) اظهار کرد: پیام اصلی پیامبر اکرم (ص) و همه پیامبران الهی، در یک جمله خلاصه میشود و آن «لا اله الا الله» است.
حجتالاسلام سالاریمکی با اشاره به آیه ۲۵ سوره مبارکه انبیا گفت: خداوند در این آیه میفرماید که هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم، مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس مرا پرستش کنید.
وی ادامه داد: «لا اله الا الله» یعنی انسان هیچ قدرتی را بالاتر و مستقل از قدرت خداوند به رسمیت نشناسد و در برابر طاغوت، زر، زور و تزویر سر خم نکند و تنها بنده خدا باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: همه پیامبران الهی در طول تاریخ در برابر طاغوتهای زمان خود ایستادند؛ یک پیامبر با نمرود، پیامبری دیگر با فرعون و گروهی دیگر با صاحبان ثروت و قدرتی همچون قارون مواجه بودند و هیچگاه در برابر قدرتهای غیرالهی تسلیم نشدند.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز مردم را به توحید دعوت کرد و با صدای بلند فرمود: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»؛ یعنی قدرتهای غیرخدایی را کنار بگذارید و تنها خدا را محور زندگی خود قرار دهید.
حجت الاسلام سالاریمکی تأکید کرد: امروز نیز پیام «لا اله الا الله» به معنای نفی وابستگی و تسلیم در برابر قدرتهای سلطهگر است و مسلمانان نباید عزت، استقلال و هویت دینی خود را در برابر قدرتهای ظاهری معامله کنند و این مردم مبعوث ایران اسلامی هستند که در قول و فعل ترجمان این حقیقت حقه هستند.
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