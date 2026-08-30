به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر یکشنبه در این دیدار ضمن تکریم و تجلیل از مقام شامخ این شهید عزیز، خواستار دعای خیر والدین گرانقدر شهید والامقام برای توفیق بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم استان و شهرستان دیلم شد.

ارسلان زارع با اشاره به اینکه امنیت، نظم اجتماعی و سربلندی امروز کشور مرهون خون پاک شهداست، تصریح کرد: علیرغم همه تهاجمات و تجاوزهای دشمن صهیونیستی و آمریکایی، به یقین امنیت و آرامش امروز کشورمان مرهون ایثار و فداکاری جوانان عزیزی همچون شهید تمدن‌فر است.

وی با بیان اینکه جدایی از فرزند جوان و عزیزی مثل شهید محمدرضا برای خانواده‌اش بسیار سخت و دشوار است، افزود: اما وقتی می‌بینیم این ایثار در راستای صیانت از دین مبین اسلام و برافراشته ماندن پرچم میهن اسلامی بوده، این جدایی‌ها مایه مباهات و افتخار است.

خانواده شهید محمدرضا تمدن‌فر نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار و مسئولان، خاطراتی از شهید والامقام بیان کردند

در این دیدار استاندار بوشهر با همراهی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان دیلم و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، حضور داشتند.