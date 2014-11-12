به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان عصر چهارشنبه در مراسم بدرقه سومین کاروان راهیان نور این استان با اشاره به رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، تصریح کرد: برخی رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز از ناوگان ریلی به مناطق جنگی اعزام می شدند و دانش آموزان نیز سفیران انتقال ارزش های پاک دوران مقدس هستید.

محمد رضا جهان با بیان اینکه اعزام دانش آموزان این استان به اردوی راهیان نور تا پایان بهمن در دو مرحله دانش آموزان دختر و پسر ادامه دارد افزود: بازدید از یادمان های اروند و شلمچه یکی از برنامه های دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور است.

وی بیان کرد: برای این اعزام، برنامه هایی مانند برگزاری یادمان های شهدا، نمایشگاه با موضوع دفاع مقدس و حضور راویان در مدارس و نیز تبیین اهداف سفر به عنوان برنامه های قبل ازسفر پیش بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: اعزام دانش آموزان پسر دوره متوسطه نیز پس از برگزاری امتحانات نوبت اول در بهمن امسال از طریق ناوگان ریلی انجام می شود.

جهان ادامه داد: اردوهای راهیان نور به عنوان نماد مشارکت و همراهی وزارت آموزش و پرورش و بسیج از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اثربخشی این اردوها در شکل گیری هویت تربیتی دانش‌آموزان و همچنین لبیک به مطالبات مقام معظم رهبری در بازگویی گنجینه دفاع مقدس از سال ۱۳۸۷ مدیریت راهبری اردوهای راهیان نور در مجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش آغاز و با همراهی بسیج تداوم داشته است.

وی اردوهای راهیان نور را فرصتی مناسب در راستای تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی دانش‌آموزان عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به اهمیت اردوهای راهیان نور در آشنایی با دستاوردها و رشادت‌های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور باعث می‌شود تا این عزیزان از نزدیک با آثار به جای مانده از دوران دفاع مقدس آشنا شده و دلاورمردی‌های رزمندگان اسلام را مشاهده کنند.

جهان درخاتمه، اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان‌ نور را آشنایی با ایثارگری‌ها، جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای عزیز و ارائه فرهنگ اصیل و ناب انقلاب به نسل امروز دانست و ابراز داشت: امیدواریم که جوانان سیره و راه شهدا را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.