به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسینزاده ملکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاحیه اردوهای راهیان نور دانشآموزی که در یادمان شهدای هویزه برگزار شد از آغاز فصل جدیدی در تربیت فرهنگی و معنوی نسل جوان خبر داد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از میزبانی دانشآموزان در این برنامه ملی، اظهار داشت: خدا را شاکریم که بار دیگر این توفیق نصیب ما شد تا در ارتباطی صمیمی، نزدیک و عارفانه میزبان آیندهسازان کشور باشیم.
حسینزاده ملکی با اشاره به نقش شهدا در شکلگیری جریان مقاومت، افزود: در دوران دفاع مقدس، افتخارات بزرگی برای کشور مان و منطقه مقاومت خلق شد. امروز نیز باید با بهرهگیری از ظرفیت اردوهای راهیان نور، این افتخارات را به نسل جدید منتقل کنیم.
وی از برنامهریزی برای اعزام بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموز در سال تحصیلی جاری به مناطق زیارتی دفاع مقدس خبر داد و گفت: برنامههای فرهنگی متعددی در متن و حاشیه این اردوها طراحی شده تا ارتباطی عمیقتر میان نسل فعلی و معارف ایمانی و قهرمانان ملی برقرار شود؛ ارتباطی که آثار آن در سطوح مختلف زندگی اجتماعی دانشآموزان قابل مشاهده خواهد بود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پایان تأکید کرد: این ارتباط با شهدا و معارف دفاع مقدس، مشکلات بسیاری را از مسیر ملت ایران برخواهد داشت و پیروزیهای بزرگتری را برای ما به ارمغان خواهد آورد.
نظر شما