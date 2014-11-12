سالانه 36 هزار تن انار در لرستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بهاروند عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: انار تولیدی در شهرستان خرم آباد از نظر وزنی، طعم و کیفیت در رده بهترین انارهای کشور قرار دارد.

وی دلیل مرغوبیت بسیار بالای انار شهرستان خرم آباد را کیفیت و حاصلخیزی خاک شهرستان خرم آباد و غرس اصولی و تغذیه مناسب باغات انار اعلام کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: از سوی دیگر اختلاف ارتفاع مناسب منطقه از سطح دریا و اختلاف دمای شبانه روز به خصوص در آبان و شهریورماه سبب شده که انار خرم آباد بهترین کیفیت را داشته باشد.

بهاروند از انار لرستان به عنوان یاقوت سرخ ایران یاد کرد و بیان داشت: انار تولیدی در لرستان بهترین نوع انار برای صادرات است.

وی با اشاره به کاشت انار در شهرستانهای مختلف استان از جمله کوهدشت و خرم آباد، میزان انار تولیدی در استان را ۳۶ هزار تن عنوان کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: از ۳۵۰ هکتار باغات انار شهرستان خرم آباد حدود ۱۷۰ هکتار درختان بارور هستند.

بهاروند ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید انار در باغات شهرستان خرم آباد با توجه به برداشت ۱۳ تن در هر هکتار حدود دو هزار و ۲۰۰ تن در سال است.