رئیسی: مأموریت بهداشت محیط فقط بازرسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در پیامی به مناسبت چهارم مهرماه، روز جهانی بهداشت محیط، با اشاره به شعار امسال فدراسیون بین‌المللی بهداشت محیط با عنوان «بهداشت محیط؛ همگام با علم برای حفاظت از جوامع»، این شعار را بیانگر رسالت گسترده و خطیر حوزه بهداشت محیط دانست.

وی در این پیام آورده است: مأموریت بهداشت محیط تنها به نظارت و بازرسی محدود نمی‌شود، بلکه این حوزه بخش مهمی از نظام پیشگیری، صیانت از سلامت مردم و حفاظت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور را بر عهده دارد.

رئیسی با اشاره به افزایش رویدادهای شدید آب‌وهوایی، بیماری‌های ناشی از آب و مواد غذایی و آلودگی هوا، تأکید کرد: تغییرات اقلیمی، ایمنی مواد غذایی، کیفیت آب و هوا و کنترل گسترش بیماری‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که متخصصان بهداشت محیط با آن مواجه هستند و مراکز ارائه خدمات بهداشتی نیز باید از آموزش مستمر در این حوزه حمایت کنند.

معاون وزیر بهداشت افزود: روز جهانی بهداشت محیط، ۲۶ سپتامبر برابر با چهارم مهرماه، فرصتی برای ارتقای آگاهی جوامع درباره مهم‌ترین خطرات و چالش‌های بهداشت محیط و تقویت گفت‌وگو درباره اقداماتی است که افراد می‌توانند برای حفاظت از محیط زیست و سلامت خود انجام دهند.

رئیسی با اشاره به مخاطرات متعدد محیط‌زیستی در کشور خاطرنشان کرد: برای حفاظت از سلامت جامعه باید اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر شواهد مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که هنگام وقوع بحران‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: تجربه همه‌گیری کرونا و جنگ اخیر نیز نقش مهم بهداشت محیط و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را در کنترل عوارض ناشی از بحران‌ها نشان داد و امروز ضرورت ما، گذار از مدیریت‌های سنتی به مدیریت‌های علمی و مبتنی بر شواهد است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: محافظت از جامعه، یعنی تبدیل کردن دانش به امنیت سلامت برای هر شهروند و خودمراقبتی.

رئیسی در پایان ضمن قدردانی از مدیران، کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین اساتید این رشته، از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست با حمایت مؤثر از برنامه‌های بهداشت محیط، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تقویت نیروی انسانی، ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی و توجه به جایگاه حرفه‌ای فعالان این حوزه، زمینه استمرار و ارتقای این خدمات حیاتی را فراهم کنند.