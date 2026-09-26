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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

روسیه: کشتی حامل تدارکات برای نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم

روسیه: کشتی حامل تدارکات برای نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: یک کشتی باری حامل تدارکات برای نیروهای مسلح اوکراین در مسیر بندر اودسا را هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک کشتی باری حامل تدارکات برای نیروهای مسلح اوکراین در مسیر بندر اودسا مورد هدف قرار دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: یک مرکز لجستیک در اودسا که مورد استفاده برای توزیع تجهیزات نظامی دریافتی از کشورهای خارجی برای نیروهای مسلح اوکراین بود، نیز هدف قرار گرفت.

این در حالیست که مسکو پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در چارچوب گسترش منطقه حائل، کنترل شهرک‌های «پتروپاولوفسکا» و «لوزووایا» در استان خارکیف را به دست گرفته‌اند.

این وزارتخانه همچنین از ادامه عملیات برای محاصره ۳ شهرک دیگر در شمال‌شرق خارکیف خبر داد.

کد مطلب 6959432

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