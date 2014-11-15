به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص ثبت‌نام در کاروان‌های مرحله اول عمره 94-93 بدین شرح است:

با استعانت از خداوند متعال و برابر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیرو اطلاعیه‌های قبلی، ثبت‌نام متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروه‌های مرحله اول عمره سال 1436 هجری قمری(پروازهای حدفاصل 13/9/1393 تا 20/12/1393) از تاریخ 29/8/1393 به‌ترتیب در هر استان برابر جدول ذیل و اطلاعیه‌هایی که طبق جدول استانی ازسوی دفاتر حج و زیارت استان در جراید محلی و استانی منتشر می‌شود، آغاز می‌گردد. ضمناً گروه‌های اعزامی مرحله دوم عمره(پروازهای حدفاصل 21/12/1393 تا 27/3/1394) به همراه ضوابط و شرایط مربوطه حدوداً از نیمه بهمن ماه اعلام خواهد شد.

الف)مشمولین ثبت‌نام:

آن‌دسته از افراد و دارندگان کارت ثبت‌نامی ملی و ملت که در سامانه www.fakher.haj.ir اقدام به درج اطلاعات نموده و اینک وضعیت اعزام سرگروه و همراهان آنان با رنگ سفید مشخص شده باشد، به‌شرح جدول زمان‌بندی ذیل(درقالب اولویت‌های اصلی و ذخیره تعیین شده) امکان رزرو و انتخاب پرواز در حدفاصل پروازهای مرحله اول 13/9/1393 لغایت 20/12/93 را خواهند داشت.

استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری،خراسان‌رضوی،زنجان،مرکزی، یزد،کاشان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان اولویت 1 تا 350 از ساعت نه صبح روز 1393/08/29 www.fakher.haj.ir درصورت عدم رزرو و ثبت نام، ظرفیت کاروانها دراین مرحله از اولویت های بعدی تکمیل میگردد.

استانهای تهران، قم، البرز، قزوین، فارس از اولویت 1 تا 350 از ساعت نه صبح روز 1393/08/30 www.fakher.haj.ir درصورت عدم رزرو و ثبت نام، ظرفیت کاروانها دراین مرحله از اولویت های بعدی تکمیل میگردد.

استانهای اردبیل،آ.غربی،ایلام،کرمانشاه،بوشهر،خوزستان،سمنان، سیستان و بلوچستان، ، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان، گلستان اولویت 1 تا 350 از ساعت 9 صبح روز 1393/09/01 در سایت www.fakher.haj.ir درصورت عدم رزرو و ثبت نام، ظرفیت کاروانها دراین مرحله از اولویت های بعدی تکمیل میگردد

1- باتوجه به این‌که دارندگان قبوض قدیمی بانک ملی (تا تاریخ 5/1/1386) تنها به‌شرط تبدیل نمودن کارت‌های جدید امکان ثبت‌نام خواهند داشت، لذا متقاضیانی که تاکنون برای تبدیل قبوض خود به کارت ثبت‌نامی جدید اقدام نکرده‌اند باید با مراجعه به شعب بانک‌ملی ایران نسبت به تبدیل قبوض خود اقدام کنند؛ بدیهی است امکان ثبت‌نام در گروه‌های عمره قبل از تبدیل وجود نخواهد داشت.

2-اولویت‌های فراخوان‌شده اصلی چنانچه ظرف مهلت تعیین‌شده برای ذخیره و ثبت‌نام اولیه اقدام ننموده و یا در مهلت 72ساعت بعداز رزرو برای ثبت‌نام قطعی به دفاتر زیارتی مراجعه نکنند برابر جدول ذیل ظرفیت خالی گروه‌ها از سایر اولویت‌ها تکمیل می‌شود.

اولویت ذخیره زمان مراجعه رزرو و ثبت نام

اولویت تا 400 از 9 صبح روز 4/9/1393 www.fakher.haj.ir دعوت از این اولویت‌ها صرفاً در این مرحله و فقط به منظور مراجعه به سامانه فاخر و اطلاع از ظرفیت خالی در گروه‌ها و ثبت نام در صورت تمایل می‌باشد و درصورت تکمیل گروه‌ها ثبت‌نام متوقف و تعهدی برای ثبت‌نام وجود ندارد.

اولویت تا 450 از 9 صبح روز 8/9/1393 www.fakher.haj.ir دعوت از این اولویت‌ها صرفاً در این مرحله و فقط به منظور مراجعه به سامانه فاخر و اطلاع از ظرفیت خالی در گروه‌ها و ثبت نام در صورت تمایل می‌باشد و درصورت تکمیل گروه‌ها ثبت‌نام متوقف و تعهدی برای ثبت‌نام وجود ندارد.

اولویت تا 500 از 9 صبح روز 12/9/1393 www.fakher.haj.ir دعوت از این اولویت‌ها صرفاً در این مرحله و فقط به منظور مراجعه به سامانه فاخر و اطلاع از ظرفیت خالی در گروه‌ها و ثبت نام در صورت تمایل می‌باشد و درصورت تکمیل گروه‌ها ثبت‌نام متوقف و تعهدی برای ثبت‌نام وجود ندارد.

1- درصورت عدم تکمیل برخی از ظرفیت‌ها، اولویت‌های 501 به بعد نیز به‌همین روش متعاقباً از سوی دفاتر حج و زیارت برای مراجعه و اطلاع‌ از ظرفیت‌های خالی گروه‌ها و ثبت‌نام دعوت می‌شود. ضمناً بامراجعه به سامانه فاخر و تشکیل گروه، در هر زمان نیز می‌توان از امکان ثبت‌نام در کاروان مطلع شد.

توجه: تشرف معمترین در هرزمان منوط به صدور به موقع روادید از سوی سفارت کشور عربستان سعودی و تأیید جداول پروازی است.

ب)تاریخ درج اطلاعیه‌های استانی:

اطلاعیه‌های استانی از سوی دفاتر حج و زیارت استان‌ها و به‌ ترتیب طبق جدول ذیل از طریق جراید کثیرالانتشار محلی و نیز وب سایت اطلاع‌رسانی مدیریت حج و زیارت استان‌ها برابر جدول زمان‌بندی ذیل اعلام خواهد شد.

ردیف استانها تاریخ

1 آ.شرقی،اصفهان،چهارمحال و بختیاری،خراسان‌رضوی،زنجان،مرکزی، یزد،کاشان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان 27/8/1393

2 تهران، قم، البرز، قزوین، فارس 28/8/1393

3 اردبیل،آ.غربی،ایلام،کرمانشاه،بوشهر،خوزستان،سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان، گلستان 29/8/1393

تاقبل از شروع ثبت‌نام، هیچ یک از این دفاتر مجاز به پذیرش متقاضیان و اخذ مدارک از آنان به‌هیچ وجه و تحت عناوین ذخیره و لیست انتظار نبوده و ثبت‌نام اولیه فقط در روز و ساعت اعلام‌شده ازسوی دفتر حج وزیارت استان‌ها انجام خواهد شد.

ج) نحوه ثبت‌نام و مدارک لازم:

1- در سالجاری بستر لازم برای تقاضای تشرف به عمره با مراجعه مستقیم به سامانه www.Fakher.haj.ir فراهم است. تأکید می‌شود تا قبل از شروع ثبت‌نام قطعی در کاروان‌ها قبلاً به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات اولیه و اخذ کلمه کاربری و رمز ورود به سامانه اقدام و سپس با انتخاب و تأیید کاروان مورد نظر با دریافت برگه رزرو جا برای نهایی‌کردن ثبت‌نام اولیه خود حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به کارگزار مربوط مراجعه کنند.

2- هرگونه رزرو و ثبت‌نام اولیه برای اعضای گروه از سوی سرگروه یا با استفاده از کد ملی و کلمه عبور سرگروه امکان پذیر خواهد بود. از این‌رو لازم است سرگروه‌ها با مراجعه به سامانه فاخر وضعیت گروه را به مرحله ثبت‌نام در کاروان‌ها رسانده باشند.

3- قطعی‌کردن ثبت‌نام منوط به مراجعه به موقع و به همراه مدارک موردنیاز(قیدشده در برگه رزروجا) به کارگزار مقصد در مهلت تعیین‌شده خواهد بود. از این رو چنانچه قبلاً افراد اقدام به درج اطلاعات خود و همراهان نکرده باشند، ابتدا باید مراحل اولیه را در سامانه مذکور طی کرده و سپس اقدام به انتخاب تاریخ پرواز و رزرو جا در گروه پروازی مورد نظر کنند.

4- هزینه های سفر مشمولین تشرف که بخش اصلی آن شامل هزینه ارزی و ریالی سفر و بلیت هواپیمایی و بخش دیگری از آن که شامل هزینه جلسات آموزشی، هزینه‌های اداری کارگزاران، مدیر و معاون راهنما است، طی قبض مابه‌التفاوت توسط متقاضی در بانک عامل قابل واریز خواهد بود که بر اساس ظرفیت هرگروه/ایستگاه پروازی/ مقصد/ گروه قیمتی تعیین شده است که باید برابر قیمت‌های مصوب دفتر حج و زیارت، این جدول در محل ثبت‌نام کارگزار نصب و قابل رویت باشد.

5- کلیه دفاتر خدمات زیارتی در سراسر کشور آمادگی دارند تا در صورت تمایل و مراجعه متقاضیان، از طریق سامانه مذکور قبلاً با درج اطلاعات (تشکیل گروه و دریافت کلمه و رمز عبور برای متقاضیان) و رزرو جا و ثبت‌نام اولیه برای افراد واجد شرایط اقدام کنند. لیکن مجدداً تأکید می‌شود این مراحل را مطلقاً به روز ثبت‌نام قطعی موکول نکنند.

6- متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت فاخر ضمن اطلاع از وضعیت کلی گروه و شرایط اعزام، با توجه به راهنمای مربوطه از اولویت افراد نیز مطلع شوند. به منظور تسهیل در انجام رزرواسیون در روزهای ثبت نام امکان تغییر اعضا صرفاً از ساعت 13 لغایت 24 امکان‌پذیر خواهد بود؛ ضمناً تغییر استان محل اعزام در سه روز اشاره شده برای ثبت نام میسر نخواهد بود.