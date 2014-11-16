دستیابی به علم و دانش راه پیروزی بر دشمنان است/ تشکیل اتاق فکر برای جذب جوانان به کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به مناسبت هفته کتاب با آیت الله مصطفی علما، امام جمعه کرمانشاه دیدار کردند.

آیت الله علما در این دیدار با بیان اینکه علم و آگاهی در دنیای امروز جایگاه ویژه ای دارد، گفت: علم و دانش به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت و اقتدار جامعه محسوب می شود.

وی اظهار داشت: علمی شدن کشور از جمله مواردی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود بر آن تاکید داشته است.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: امروزه قدرت کشورها بر اساس دستیابی به علم و دانش و فناوری است و در اختیار داشتن این موارد راه غلبه و پیروزی بر دشمن است.

آیت الله علما در ادامه با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه، آن را راهی برای پیشرفت علمی کشور و جا نماندن از رشد علمی جهان عنوان کرد.

وی به تلاش قدرت های استکباری برای متوقف کردن پیشرفت های چشمگیر ایران طی دهه های اخیر اشاره کرد و افزود: ما برای جبران فاصله علمی خود با کشورهای پیشرفته دنیا نیازمند تلاش و مجاهدت در عرصه های علمی و رشد و پیشرفت در این عرصه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه همچنین اظهار داشت: رسانه ها و مطبوعات نیز در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه نقش مهمی را بر عهده دارند و هفته کتاب نیز فرصت ارزشمندی برای این امر است.

وی گفت: در گذشته فضای کتابخوانی در کشور نسبت به امروز وضعیت بهتری داشت و ما باید تلاش کنیم که برای بهبود فضای کتابخوانی و افزایش مطالعه در بین افراد جامعه تلاش کنیم.

امام جمعه کرمانشاه برپایی نمایشگاه های کتاب را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این امر موجب ترغیب جوانان به کتاب و کتابخوانی شده و در کنار آن فضای سالمی ایجاد می کند تا جوانان بتوانند در این فضا با دیدگاه ها و نظرات مختلف آشنا شوند.

آیت الله علما در پایان سخنان خود بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای رشد و پیشرفت کشور تاکید کرد و افزود: توجه به تحقیق و مطالعه و علمی شدن دانشگاه باید در اولویت برنامه های این حوزه قرار داشته باشد.

وی خواستار تشکیل یک اتاق فکر برای جذب افراد به سمت کتابخوانی شد و گفت: تعدیل قیمت کتاب نیز موجب خواهد شد که مردم هر چه بیشتر به سمت کتاب و کتابخوانی رو بیاورند.