آمار متوفیات حوادث رانندگی در خراسان شمالی کاهش یافت

علی هادیزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی شش ماهه اول امسال، تعداد ۱۵۸ نفر در حوادث رانندگی این استان جان خود را از دست دادند.
وی اظهار داشت: این تعداد تلفات در مقایسه با کشته شدگان حوادث رانندگی در مدت مشابه سال قبل که ۱۶۵ نفر بودهاند کاهش پنج درصدی را نشان میدهد.
دکتر هادیزادگان در ادامه افزود: از کل تلفات حوادث رانندگی شش ماهه اول سال جاری ۱۰۳ نفر مرد و ۵۵ نفر زن بودهاند.
وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت گفت: بیشترین تصادفات رانندگی با تعداد ۱۰۲ نفر مربوط به معابر برون شهری بوده و بعد از آن ۳۴ مورد در جاده های روستایی و خاکی، و ۲۱ مورد تصادفات درون شهری گزارش شده است.
هایزدادگان افزود: همچنین شهریورماه امسال با تعداد ۴۰ متوفی، بیشترین تلفات حوادث ترافیکی و اردیبهشت ماه با ۱۵ متوفی، کمترین تلفات حوادث ترافیکی را در نیمه اول امسال به خود اختصاص داده است.