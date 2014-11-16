مرتضی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستندی که از مبارزه های نیروهای مردمی عراق ساخته است، گفت: چندی پیش ما برای ساخت مستندی به منطقه جرف الصخر عراق رفتیم.

وی با اشاره به جزییات این منطقه ادامه داد: منطقه جرف الصخر منطقه ای است که در عراق بین کربلا و نجف قرار دارد و از سال 2002 تحت تصرف نیروهای القاعده و بعثی ها قرار گرفته است و در این مدت آمریکایی ها هم هیچ گاه نتوانسته بودند این منطقه را آزاد کنند.

مدیر مرکز مستند حقیقت بیان کرد: چندی پیش نیروهای عراقی توانستند دست به آزادسازی این منطقه بزنند و این مستند هم به مبارزه این نیروها با گروه های داعش می پردازد و همچنین تصویربرداری ها تا روزهای دوم و سوم آبان که منطقه جرف الصخر آزاد شد، ادامه دارد.

شعبانی به ویژگی های تصویری این مستند که هنوز نام آن مشخص نشده است اشاره و عنوان کرد: ما چند روز قبل از آزادسازی منطقه به آنجا رسیدیم و تصاویر مستند، مبارزه ها را شامل می شود و مثل مستندهای معمول کمتر از مصاحبه بهره گرفته است که از این حیث می توان گفت مستند بسیار متفاوتی با دیگر آثار است.

وی با اشاره به تصاویر گرفته شده از درگیری ها بیان کرد: ما به مبارزه های مردمی بسیار نزدیک شده بودیم و نیروهای مردمی در طول کار با ما همراهی کردند.

کارگردان این مستند در پایان اظهار کرد: این مستند توسط مصطفی سیفی تصویربرداری و توسط مدیر مرکز مستند حقیقت تهیه شده است و بعد از اتمام تدوین آن تا پایان هفته تحویل تلویزیون خواهد شد.