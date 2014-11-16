هیگل بر لزوم افزایش قدرت و به روز رسانی تسلیحات آمریکا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "چاک هیگل" با اشاره به افزایش قدرت تسلیحات کشورهایی همچون روسیه و چین و اینکه تسلیحات قدرتمند سال های گذشته اکنون در اختیار کشورهایی همچون کره شمالی و حتی گروه هایی همچون حزب الله قرار گرفته از لزوم بازنگری در تسلیحات آمریکا سخن گفت.

وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه تکنولوژی مورد استفاده توسط پنتاگون برای تولید سلاح رو به زوال است از لزوم بکارگیری فناروی های جدید برای تولید تسلیحات جدید تاکید کرد.

در همین رابطه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که چاک هیگل به زودی درباره استفاده از کشتی های جنگی جدید که در مقایسه با نمونه های قبلی کوچکتر، کارآتر و با دوام تر هستند تصمیم گیری می کند.

از سوی دیگر رسانه های غربی از ستقرار اولین سلاح لیزری آمریکا در خلیج فارس خبر می دهند. بر اساس این گزارش، مقامات نیروی دریایی آمریکا با تائید این خبر اعلام کردند که کشتی نظامی آبی-خاکی "پونس" نیروی دریایی آمریکا از اواخر آگوست سال جاری میلادی به یک سیستم تسلیحات لیزری کلاس 30 کیلووات مجهز شده است.

این وسیله فوق مدرن می تواند علیه اهداف متعدد کوچک همچون قایق ها و ناوچه های توپ دار موثر باشد و قادر است به جای شش پرتو بر یک پرتوی قدرتمند متمرکز شود که می تواند هم به عنوان یک عامل کور کننده یا به عنوان یک سلاح برای به آتش کشیدن پهپاد یا قایق کوچک استفاده شود.

متخصصان یگان سیستم های دریایی نیروی دریایی آمریکا هفت سال مشغول کار برای ساخت این وسیله بودند و 40 میلیون دلار هزینه صرف شده تا این تکنولوژی به این مرحله برسد. این ماموریت در خلیج فارس یک اقدام آزمایشی است چرا که نیروی دریایی آمریکا می‌خواهد نکات بیشتری از این جنگ افزار جدید بداند.

مزیت بزرگ این تکنولوژی کارایی عملی‌اش است و همانطور که نیروی دریایی تاکید کرده، یکبار شلیک لیزر حدود یک دلار هزینه دارد. اما لیزرها نیز خصوصیات خاص خود را دارند و کارایی آن‌ها به شرایط آب و هوایی، وجود گرد و غبار و بخار در هوا و دیگر عامل‌ها بستگی دارد. برد این لیزر که به خاطر این عامل‌ها محدود شده همچنان محرمانه باقی مانده است.