پنتاگون در اندیشه نوآوری/ ارتشی که متکی به روبات ها و پهپادها است

به گزارش خبرگزاری مهر، دویچه وله در این رابطه می نویسد: ایالات متحده قصد دارد با یکسری اصلاحات، نیروهای نظامی خود را دگرگون کند. قرار است استفاده از روبات‌ها، پهپادها و موشکهای مافوق‌ صوت در ارتش آمریکا تحولاتی ایجاد کنند که از زمان ساخت بمب اتم تا کنون دیده نشده است.

آمریکا قصد ندارد برتری نظامی در پهنه فناوری تسلیحاتی را به رقیبان خود چین یا روسیه واگذارد. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور به گونه‌ای بنیادین نوسازی خواهد شد. پیش از این، از نوسازی زرادخانه اتمی آمریکا نیز سخن به میان آمده بود.

به گفته وزیر دفاع آمریکا، ایالات متحده نمی‌تواند بنا را بر این فرض بگذارد که برتری نظامی به دست آمده خود از جنگ سرد را همچنان حفظ خواهد کرد. هیگل گفت: در حالی که ما درگیر دو جنگ بودیم، رقیبان بالقوه ما ارتش های خود را مدرنیزه کردند.

"ابتکار نوآوری دفاعی"

آمریکا در سال های گذشته ۱۳ سال درگیر جنگ بود و با اینکه ناچار است بودجه خود را کاهش دهد، همزمان تصمیم دارد برتری نظامی خود را افزایش دهد یا دست‌ کم آن را حفظ کند. به گفته هیگل در غیر اینصورت "جهان برای آمریکا و ساکنان آن بی‌ثبات‌ تر و خطرناک‌ تر می‌شود، حتی به مراتب تهدیدآمیزتر از جنگ جهانی دوم".

چاک هیگل روز شنبه (۱۵ نوامبر) در کنفرانسی در نزدیکی لس‌ آنجلس گفت: نوسازی ارتش آمریکا تحت عنوان "ابتکار نوآوری دفاعی" جریان خواهد یافت. قرار است در این چارچوب، فناوری روباتیک و مینیاتوریزه کردن و پردازش داده‌ها تکامل یابند.

به گزارش "آسوشیتدپرس"، برخی دیگر از مقامات وزارت دفاع آمریکا گفته‌ اند که اولویت‌ های پنتاگون در این زمینه از جمله موشک های دوربرد و جنگ‌افزارهای مافوق‌ صوت و برنامه‌های گسترده برای تامین امنیت اینترنت و همچنین سیستم‌ های تسلیحاتی بی‌سرنشین یا پهپادها هستند.

دانشگاه ها و شرکت ها در خدمت پروژه نوسازی

هیگل در کنفرانس یادشده اعلام کرد که اکنون وزارت دفاع آمریکا قصد دارد با برنامه‌های خود به سراغ شرکتها و دانشگاه‌ها برود و آنها را برای تحقق این برنامه‌ها به همکاری بطلبد. او ابراز امیدواری کرد که با این برنامه ها آمریکا بار دیگر به جهشی تکنیکی دست یابد که با بمب اتمی در دهه پنجاه میلادی، و سپس سلاح‌های هدف‌ زن دقیق و نیز فناوری سیستم‌های تسلیحاتی رادارگریز در دهه هفتاد میلادی دست یافته بود.

به گزارش "وال استریت ژورنال" هیگل افزوده است: در آینده نزدیک خوشفکرترین افراد از درون دولت و بیرون از آن دعوت خواهند شد تا روی یک برگ کاغذ سفید ثبت کنند، کدام تکنولوژی‌ها و سیستم‌ها باید در سه تا پنج سال آینده ساخته شوند.

هیگل به هزینه‌ای که باید برای تکنیک‌ های تازه صرف کرد اشاره‌ای نکرده است. آنچه مسلم است این است که این ابتکار برای نوسازی بنیادین ارتش آمریکا در طول زمان همواره بر روی بودجه وزارتخانه او تاثیر خواهد گذاشت.

روسیه اخیرا اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری دکترین نظامی جدید خود را منتشر خواهد ساخت. کشورهای غربی در ماجرای بحران اوکراین شاهد تمرینات منظم نیروی هوایی روسیه بودند و شمار آنها را غیرعادی خواندند.

چین نیز سال هاست که در زمینه تسلیحاتی با گام های بزرگ به پیش می رود. منابع غربی گفته‌اند که "ارتش خلق چین" در آغاز سال جاری به آزمایش یک موشک مافوق صوت دست زده است.

چین هم اکنون با بودجه نظامی سالانه ۱۴۳ میلیارد دلاری خود، پس از ایالات متحده آمریکا (۷۱۱ میلیارد دلار) در جایگاه دوم کشورهایی قرار دارد که بیشترین هزینه نظامی را در جهان دارند.