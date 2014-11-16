  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱

برگزاری دو نمایشگاه کتاب استانی توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران

برگزاری دو نمایشگاه کتاب استانی توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران

اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران دو نمایشگاه کتاب در لرستان و کردستان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نمایشگاه کتاب در استان های کردستان و لرستان برگزار می‌کند.

این اتحادیه برای برگزاری مطلوب این دو نمایشگاه از ناشران متقاضی درخواست کرده است به منظور دریافت فرم ثبت نام و شرکت در نمایشگاه تا تاریخ 27 آبان ماه جاری  به آدرس خیابان انقلاب ابتدای خیابان استاد نجات الهی روبروی فروشگاه سپه کوچه ایلورچی پلاک 1 واحد 3 اتحادیه ناشران ایران مراجعه و فرم‌های مربوط را دریافت کنند.

همچنین سایر مدارک لازم برای ثبت نام در این نمایشگاه از طریق آدرس اینترنتی www.ipcu.ir/Exhibition در دسترس قرار گرفته است.

‏تاریخ برگزاری نمایشگاه استان کردستان 4 تا 10 آذر و تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان 12 تا 18 آذر اعلام شده است.

کد مطلب 2422101
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها