به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نمایشگاه کتاب در استان های کردستان و لرستان برگزار می‌کند.

این اتحادیه برای برگزاری مطلوب این دو نمایشگاه از ناشران متقاضی درخواست کرده است به منظور دریافت فرم ثبت نام و شرکت در نمایشگاه تا تاریخ 27 آبان ماه جاری به آدرس خیابان انقلاب ابتدای خیابان استاد نجات الهی روبروی فروشگاه سپه کوچه ایلورچی پلاک 1 واحد 3 اتحادیه ناشران ایران مراجعه و فرم‌های مربوط را دریافت کنند.

همچنین سایر مدارک لازم برای ثبت نام در این نمایشگاه از طریق آدرس اینترنتی www.ipcu.ir/Exhibition در دسترس قرار گرفته است.

‏تاریخ برگزاری نمایشگاه استان کردستان 4 تا 10 آذر و تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان 12 تا 18 آذر اعلام شده است.