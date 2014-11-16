افزایش 10 درصدی سطح زیر کشت سیب زمینی/ قیمت برای مصرف کننده 1500 تومان

محمد رحیم نیازی در گفتگو با مهر، وضعیت تولید سیب زمینی در کشور را متعادل توصیف کرد و افزود: طی سال‌جاری ما با مساله کمبود آب مواجه بودیم اما صرفه‌جویی کشاورزان و همچنین استفاده از روش‌های نوین آبیاری سبب شد تا مشکلی در تولید پیش نیاید.

وی، افزایش 7 تا 10 درصدی سطح زیر کشت طی سال 93 نسبت به سال ماقبل آن را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: تولید سیب زمینی نیز امسال رشد دارد، در تولید سیب زمینی خوراکی مشکلی وجود ندارد و قیمت این محصول برای مصرف کنندگان متعادل خواهد بود.

نیازی با بیان اینکه هزینه‌های تولید بالا بوده و سود کمی از فروش محصول نصیب کشاورزان می‌شود، ادامه داد: متوسط قیمت تمام شده تولید بین 750 تا 800 تومان و قیمت سیب زمینی برای مصرف کنندگان بسته به کیفیت آن از 1100 تا 1500 تومان متغییر است.