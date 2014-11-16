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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش 10 درصدی سطح زیر کشت سیب زمینی/ قیمت برای مصرف کننده 1500 تومان

افزایش 10 درصدی سطح زیر کشت سیب زمینی/ قیمت برای مصرف کننده 1500 تومان

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران با اشاره به افزایش 7 تا 10 درصدی سطح زیر کشت این محصول در کشور، گفت: متوسط قیمت تمام شده تولید سیب زمینی بین 750 تا 800 تومان و قیمت برای مصرف کنندگان بسته به کیفیت آن از 1100 تا 1500 تومان متغییر است.

محمد رحیم نیازی در گفتگو با مهر، وضعیت تولید سیب زمینی در کشور را متعادل توصیف کرد و افزود: طی سال‌جاری ما با مساله کمبود آب مواجه بودیم اما صرفه‌جویی کشاورزان و همچنین استفاده از روش‌های نوین آبیاری سبب شد تا مشکلی در تولید پیش نیاید.

وی، افزایش 7 تا 10 درصدی سطح زیر کشت طی سال 93 نسبت به سال ماقبل آن را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: تولید سیب زمینی نیز امسال رشد دارد، در تولید سیب زمینی خوراکی مشکلی وجود ندارد و قیمت این محصول برای مصرف کنندگان متعادل خواهد بود.

نیازی با بیان اینکه هزینه‌های تولید بالا بوده و سود کمی از فروش محصول نصیب کشاورزان می‌شود، ادامه داد: متوسط قیمت تمام شده تولید بین 750 تا 800 تومان و قیمت سیب زمینی برای مصرف کنندگان بسته به کیفیت آن از 1100 تا 1500 تومان متغییر است.

کد مطلب 2422112

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