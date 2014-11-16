به گزارش خبرگزاری مهر، اتمام داوری بخش پوستر و پرچم «سوگواره هنر عاشورایی»، برگزاری نشست های تخصصی «عکس و زندگی روزمره شهری» و برپایی نمایشگاهی از نقاشی های عاشورایی در نگارخانه پردیسان از اخبار هنرهای تجسمی امروز یکشنبه 25 آبان ماه است.

داوری بخش پوستر و پرچم «سوگواره هنر عاشورایی» به اتمام رسید

داوری بخش پوستر و پرچم و بخش ویژه پوستر «مادر شهید» هشتمین «سوگواره هنر عاشورایی» با حضور هیئت داوران، متشكل از محمد خزائی، احمد آقاقلی زاده و فرشته سعیدا در حوزه هنری برگزار شد.

در این جلسه داوری كه با حضور صدیقه سلمان دبیر هنری هشتمین «سوگواره هنر عاشورایی» برگزار شد، هیئت داوران به بررسی و داوری آثار ارسالی به دبیرخانه این سوگواره پرداختند.

نتایج بررسی و داوری هیئت داوران هشتمین «سوگواره هنر عاشورایی» در بخش پوستر و پرچم و بخش ویژه پوستر «مادر شهید» روز 10 آذر ماه 1393 هم زمان با افتتاح نمایشگاه آثار برگزیدگان این دوره سوگواره هنر عاشورایی اعلام و جوایز برگزیدگان به آن ها اهدا خواهد شد.

برگزاری سلسله نشست های «عکس و زندگی روزمره شهری»

نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری» با عنوان «عکس و زندگی روزمره شهری» با حضور عباس کاظمی، حامد کیا و علی کاوه چهارشنبه 28 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری» را برگزار می‌کند. در این نشست ها، نسبت میان زندگی روزمره شهری و هنرهایی چون عکاسی، گرافیتی، موسیقی، فیلم، رمان، دکوراسیون داخلی و ... در 12 نشست بررسی خواهد شد و به معرفی مطالعات انجام شده در این حوزه و تجربیات هنری گروه‌ها و افراد با رویکری بینارشته‌ای میان هنر و مطالعات فرهنگی پرداخته خواهد شد.

در این نشست عباس کاظمی درباره «نظریه‌های زندگی روزمره» سخنرانی خواهد کرد و سپس حامد کیا به ارائه مقاله خود با موضوع «عکاسی دیجیتال, وقتی چشمان ناصرالدین شاه باز می شود» و در ادامه علی کاوه به تجربه گروه everyday iran در اینستاگرام اشاره خواهد کرد.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند چهارشنبه 28 آبان از ساعت 18 به تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

نمایش نقاشی های عاشورایی در پردیسان

همزمان با آغاز به کار سوگواره «آئین های عاشورایی اقوام ایرانی»، نمایشگاه تابلوهای نقاشی آئینی استاد «علی محمد شیخی» در نگارخانه پردیسان گشایش یافت.

در این نمایشگاه 15 تابلوی نقاشی از آثار شیخی با محوریت عاشورا و واقعه قیام سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام به معرض نمایش گذاشته شده است.

این هنرمند تا کنون موفق به کسب جایزه و لوح یادبود دستخط امام خمینی(ره)، لوح از مقام معظم رهبری، لوح تقدیر نخستین نمایشگاه مسابقه خط با عنوان بسم الله و ... شده است.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه و سوگواره آئین های عاشورایی اقوام ایرانی می توانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.