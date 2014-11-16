مهدی باقری، معاون تولید کانون پرورش فکری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار قصه‌های برگزیده در قالب لوح فشرده خبر داد و افزود: نگاه کانون به قصه، موضعی و مقطعی نیست. قصه از فعالیت‌های اصلی در مراکز فرهنگی ماست و به‌طور فراگیر، در تمام کتابخانه‌ها و مرکزهای فرهنگی، حتی در کتابخانمه سیار روستایی و شهری اجرا می‌شود.

به گفته او یکی از ابزارهای مدرن آموزشی، قصه است و مربیان و پدر و مادرها، به وسیله قصه، می‌توانند مقاصد تربیتی و آموزشی خود را دنبال کنند. از سوی دیگر، قصه‌گویی در مراکز فرهنگی کانون، با قصه‌گویی رادیویی تفاوت دارد. به این معنی که مربی، روبه‌روی بچه‌ها می‌نشیند و چشم در چشم آنها می‌دوزد و برایشان قصه می‌گوید. طبیعی است که در این شیوه، قصه‌گو روحیه و حس و حال مخاطب خود را درنظر می‌گیرد. برای مثال اگر بچه‌ها، خسته و بی‌حوصله باشند قصه را کوتاه می‌کند یا حتی می‌تواند از آنها بخواهد پاان قصه را حدس بزنند یا با او داستانی را تکمیل کنند.

باقری با اشاره به این‌که جشنواره‌های قصه‌گویی کانون، این قابلیت را دارد تا پدر و مادرها و مربیان مهدها را تا حدی با اصول و شاخصه‌های قصه‌گویی آشنا کند گفت: گرچه قصه‌هایی که ضبط می‌شوند، فاقد همه ظرفیت‌هایی هستند که در قصه‌گویی چهره به چهره وجود دارد اما می‌توانند علاقه‌مندان به قصه‌گویی را با حداقل‌ها آشنا کنند. به همین خاطر معاونت تولید کانون برآن شده تا قصه برگزیدگان جشنواره قصه‌گویی را ضبط و منتشر کند.

به گفته معاون تولید کانون پرورش فکری، فیلمبرداری از تئاترهای برگزیده کودک و نوجوان و انتشار آن در قالب لوح فشرده نیز از دیگر فعالیت‌های این معاونت است. نخستین تئاتری که به صورت حرفه‌ای فیلمبرداری می‌شود«کلوچه دارچینی» از مریم کاظمی است. نمایشی که با بچه‌ها به خوبی ارتباط برقرار کرد و مخاطبان خاص خود را داشت.