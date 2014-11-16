تحقق جهاد رسانه ای در سیستان و بلوچستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر یکشنبه در همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت که با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه و خبرنگاران بسیجی در مجتمع آموزشی شهید عالی زاهدان برگزار شد، بیان داشت: دشمن هرگز قادر به اقدام نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران نیست و لذا جنگ نرم و روانی را به منظور ناکارآمد نشان دادن نظام را در رسانه هادر دستور کار قرار داده است.

وی بیان داشت: جوانان این استان در صحنه های جنگ تا جایگاه قائم مقام لشکر تاثیر گذار بودند و لذا خبرنگاران نیز باید جا پای این شهیدان بزرگ گذاشته و در میدان جنگ نرم و عملیات روانی که از طریق رسانه های بیگانه به راه افتاده است بایستند.

سردار شریف یکی از موانع اصلی عدم توسعه سیستان و بلوچستان را احساس ناامنی عنوان کرد و افزود: اصحاب رسانه اگر تصویر شایسته ای از استان منعکس کنند بخشی از این جنگ روانی و احساس نامطلوب روانی از روی اذهان عموم مردم برداشته می شود.

وی تاکید کرد: خبرنگاران باید بتوانند با نگارش و به تصویرکشیدن احساس امنیتی که منجر به شکل گیری زندگی مسالمت آمیز مردم شیعه و سنی در سالیان طولانی در مناطق مختلف کشور شده است بخش عمده ای از عملیات های روانی دشمنان علیه ایران اسلامی را خنثی کنند.

دشمن به دنبال مقابله با گفتمان انقلاب است

سردار شریف با بیان اینکه بخشی از تحولات جهان ناشی از گفتمان های شکل گرفته بر افکار عمومی است در همایش بسیج و رسانه بیان داشت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو گفتمان کمونیستی شرق و فرهنگ غربی بر جهان حاکم بود که باعث ایجاد شکاف بین نژاد های واحد از جمله آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی شد.

وی محتوای پیام، مخاطب، رسانه و بازخور پیام را چهار مولفه اصلی در محور علوم ارتباطات دانست گفت: در بهمن ۵۷ با رهبری مدبرانه امام خمینی(ره) تفکر جدیدی با عنوان گفتمان انقلاب اسلامی با محتوای اسلامی و قرآنی به عنوان نسخه ای شفا بخش در زندگی انسانها شکل گرفت.

وی ادامه داد: گفتمان انقلاب اسلامی که در بهمن ۵۷ متولد شد با تلاش امام راحل(ره) به جامعیت بشری عرضه شد و موجب شد تا محرومان بسیاری در جهان این گفتمان را با جان و دل بپذیرند.

وی افزود: قبل از ارایه گفتمان انقلاب توسط امام، مردم جهان نگاهشان را به اردوگاه کمونیست ها در شرق و فرهنگ غربی در غرب دوخته بودند اما گفتمان انقلاب که منشا استکبار ستیزی و ظلم ستیزی بود موجب شد تا نگاه بسیاری از محرومان جهان به این انقلاب معطوف شود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران گفتمان جدیدی را به دنیا معرفی کرد و از آنجا که انقلاب به برکت دین اسلام و سیره رسول مکرم اسلام و بر پایه فطرت انسان ها شکل گرفته است در دل بسیاری از مردم جهان جای گرفت.

وی بیان داشت: از همین رو با عرضه و پیام گفتمان انقلاب اسلامی در جهان و گرایش بسیاری از مردم جهان به آن استکبار از سال ۱۳۵۷ بنای مبارزه با گفتمان انقلاب را دستور کار خود قرار داد که این مقابله به روش های مختلف از جمله جنگ تحمیلی و یا جنگ نرم در حال خودنمایی است.

وی افزود: از سال ۵۷ تاکنون هیچ نقطه از جهان به اندازه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دسیسه های استکبار نبوده و دانشمندان آمریکایی برای مهار جمهوری اسلامی ایران و مقابله با گفتمان انقلاب تمامی نیروی خود را بکار گرفته اند.