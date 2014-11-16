توجه به ارتقای سلامت زندانیان قزوین در اولویت کار مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا فراست طلب عصر یکشنبه در اولين جلسه كميته ارتقای سلامت روان زندانهاي استان گفت: رسالت مهم سازمان زندانهای استان و اولویت مراکز تأمینی و تربیتی كشور حفظ و بهبود سلامت روحی، روانی، جسمانی و توانمند سازی مددجویان است.

وي افزود: آنچه در زندانها اهمیت ویژه‌ای دارد تغییر و اصلاح رفتار زندانيان و ارتقای سلامت روان آنها است كه برای تحقق این هدف باید از همه ظرفیت‌های موجود درون و برون سازمانی به نحو مطلوب بهره ‌گیری شود.

فراست طلب بیان کرد: اهتمام زندانها به تامین سلامت روان زندانيان بستری براي بازگشت سعادتمندانه مددجويان به جامعه و محيط خانواده است و تفاوت زندانباني در نظام اسلامي نسبت به رژيم گذشته در این است که در گذشته آنچه اهميت داشت حبس و اقدامات تأميني با ابزارهاي تنبيهي بود ولي در زندانباني نظام اسلامي، بخش تأميني در كنار اقدامات تربيتي قرار گرفته و در پرتو تربيت اسلامي و همراه با رأفت انساني صورت مي گيرد.

مديركل زندانهاي استان قزوين یادآورشد: در سلامت روان، اصل بر حفظ كرامت انسان ها، تقدم استفاده از روش هاي سهل‌گيرانه به جاي سختگيرانه و روش هاي رفتاري درست بجاي روش هاي گفتاري است.

وي با اشاره به اينكه طرح روان درماني با تحت پوشش قرار دادن ۲۵۰ نفر از مددجويان از سال ۸۷ در زندانهاي قزوين با عنوان همياران مروج سلامت آغاز شده است عنوان كرد: اين طرح توانست در سال ۹۲ تمامي زندانيان را تحت پوشش برنامه هاي پيشگيرانه و درماني قرار دهد.

اين مسؤل یادآور شد: با تشكيل كميته ارتقای سلامت روان در زندانهاي استان، طرح روان درماني با ارائه آموزش هاي علمي لازم و توسعه كلينيك هاي تخصصي و نيز جديت بيشتر در درمان، بويژه درمان اعتياد مددجويان با استفاده از اساتيد و روان شناسان مجرب صورت خواهد گرفت.

وي ابراز اميدواري كرد با تشكيل كميته ارتقای سلامت بستر مناسبي براي دستيابي به اهداف عالي سازمان زندانها در مسیر اصلاح رفتار زندانيان و كاهش تكرار جرم فراهم شود.