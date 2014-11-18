اصولگرایان از شکست دولت تدبیر و امید خوشحال نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی دوشنبه شب در همایش همگرایی اصولگرایان خراسان شمالی، با اشاره به روند تشکیل شورای همگرایی اصولگرایان در کشور اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از نیروهای اصولگرا از مسئولیت‌ها کنار گذاشته شدند یا پست‌های حاشیه‌ای به برخی از مدیران سابق سپرده شد و این گونه فرصتی به نیروهای اصولگرا داده شد تا ضعف ها و کاستی های خود را بررسی کرده و برای رفع آن اقدام کنند.

وی با بیان این که در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز مردم به اصولگراها رای دادند، افزود: متأسفانه در این دوره از انتخابات نامزدهای اصولگرا به بهانه های مختلفی از قبیل ادای تکلیف کردن‌ها و منیت‌ها به نفع کاندیدای واحد اصولگرایان کنار نرفتند و نتیجه این عدم وحدت نیز موجب شکسته شدن رای اصولگراها و پیروزی جناح مقابل شد.

به گفته حجت الاسلام تقوی اکنون نیروهای اصولگرا نتیجه این منیت ها و کنار نرفتن به نفع کاندیدای واحد را مشاهده می کنند.

رییس شورای عالی همگرایی اصولگرایان کشور اضافه کرد: در هر صورت بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بسیاری از نیروهای اصولگرا خواستار همگرایی و تقویت وحدت بین خود شدند و این گونه شورای همگرایی با مشورت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، رییس فقید مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد.

وی با بیان این که هدف از همگرایی گروه‌های و سلایق اصولگرا وحدت زیر چتر ولایت است، افزود: در حال حاضر نیز نشست های همگرایی در بین اصولگرایان برگزار می شود و این نشست ها تاکنون در ۱۵ استان کشور با استقبال چشمگیری مواجه بوده است.

حجت الاسلام تقوی با اشاره به این که در این زمینه قصد داریم در سراسر کشور اصولگراها را جمع کرده و پیوند همگرایی را تقویت کنیم، اظهار داشت: هدف تجمیع و همگرایی احزاب و سلایق اصولگرا است اما قصد نداریم احزاب اصولگرا با یکدیگر متحد شوند.

به گفته وی اتحاد احزاب اصولگرا به معنای انحلال همه آنها و تجمیع در یک حزب واحد است در صورتی که شورای همگرایی اصولگرایان می خواهد احزاب و تشکل های اصولگرا هر کدام به صورت جداگانه فعالیت کنند اما همه در کنار یکدیگر باشند.

حجت الاسلام تقوی تصریح کرد: اصولگرایی یک حزب نبوده بلکه گفتمان و عقیده ای با مفاهیم ارزشی بالا است که معنای آن نیز اداره کشور بر محور ولایت است.

وی با بیان این که هدف از تشکیل شورای همگرایی اصولگرایان مباحث حزبی و پیروزی در انتخابات های آتی نیست، تصریح کرد: ما می خواهیم تنها نشاط و شور اجتماعی را در بین اصولگرایان افزایش دهیم.

حجت الاسلام تقوی همچنین بر حمایت اصولگرایان از دولت تدبیر و امید تأکید کرد و گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری این دولت را تأیید کرده و بر حمایت از آن تأکید کرده اند؛ اصولگرایان کشور نیز به تبعیت از رهبری دولت را حمایت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: شورای همگرایی اصولگرایان معتقد است موفقيت دولت، موفقيت نظام جمهوري اسلامي بوده و به همین دلیل نیز ما هيچ گاه از شکست دولت يازدهم خوشحال نمي شويم.