به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی شامگاه سه شنبه در اولین نشست وحدت و همگرایی اصولگرایان لرستان با اشاره به اینکه انسانها چه فرد و چه جمع اگر بخواهند در جامعه تاثیرگذار باشند باید یک سلسله ویژگی هایی را در خود جمع کنند، اظهار داشت: به تعبیری باید یک اقتداری به دست آورند تا بتوانند از طریق آن در جامعه اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه انسان به طور فطری به دنبال آن است که فعال، بانشاط و موثر در جامعه باشد، تصریح کرد: به مقداری که بتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم و امکانات به دست بیاوریم می توانیم در جامعه اثرگذار باشیم.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه امام(ره)یک نفر بود ولی یک ملت را زنده کرد، گفت: امام(ره) قلب ها را تسخیر کرد و قدرت نفوذ خود را از طریق زمزمه های محبت بار به دست آورد نه از طریق سلاح.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه گاهی خنده امام (ره) یک ملت را می خنداند و گاهی گریه امام (ره) یک ملت را به گریه می انداخت، تصریح کرد: این ها نشان دهنده نقش یک انسان قدرتمند و تاثیرگذار است.

تنها راه تاثیرگذاری در جامعه همگرایی است

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز رهبر فرزانه انقلاب از همین قدرت، عظمت و محبت در دل مردم برخوردار است، افزود: یک گروه و جمع هم به همین گونه می تواند در جامعه تاثیر گذار باشد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه هیچ فرد و جمعی نمی خواهد به او برچسب بی عرضگی بزنند و او را فردی منزوی و بی تفاوت معرفی کنند، اظهار داشت: اگر نمی خواهیم در هاله ای از این اصطلاحات قرار بگیریم و یک جمع تاثیرگذار باشیم باید ابزار تاثیرگذاری را فراهم کنیم.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه هر جمع و گروهی که بتواند از فرصت ها خوب استفاده کند و امکانات لازم را به دست آورد و وحدت خود را حفظ کند می تواند امیدوار باشد که در آینده تاثیرگذار شود، تصریح کرد: امروز در اینجا جمع شده ایم تا مقدماتی را برای تاثیرگذاری در آینده فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه تاثیرگذاری در جامعه همگرایی است، افزود: کنار هم نشستن، یکپارچگی و انسجام تنها راه تاثیرگذاری است واگر کسی طرح دیگری غیر از این دارد بیان کند تا ان را در کشور معرفی کنیم.

تعریف اصولگرایی

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه اصطلاح اصولگرایی را رهبر فرزانه انقلاب خلق و وارد ادبیات سیاسی جامعه کردند، اظهار داشت: بر محور این اصطلاح یک جریان توفنده به وجود آمد و آنقدر شکوهمند شد که در یک شتاب توانست در هشت سال مقدرات اجرایی کشور را به دست بگیرد.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه هرکس که معتقد است کشور را باید بر محور ارزش های اسلامی که محوریت اصلی آن ولایت است اداره کرد اصولگرا است، تصریح کرد: اعتقاد به ارزش های دینی و مکتبی با محوریت ولی فقیه در اداره امور کشور تعریف اصولگرا است.

وی با اشاره به اینکه هر اصطلاحی مثل چپ، راست، محافظه کار و ... در حوزه ادبیات سیاسی جایگاه داشتند، گفت: در دولت های بعد از پیروزی انقلاب مثل دولت موقت ملی گرا، دولت بنی صدر فراری و دولت شهید رجایی افراد فرصتی پیدا نکردند که گفتمانی بر محور یک اصطلاح ایجاد کنند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه اما پس از جنگ تحمیلی دولت سازندگی بر محور گفتمان سازندگی، دولت اصلاحات بر محور توسعه سیاسی، دولت اصولگرا بر محور گفتمان عدالت به وجود آمد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز در فضای دولت تدبیر و امید هستیم.

در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خیلی برای وحدت جریان اصولگرایی التماس شد

حجت الاسلام تقوی با تاکید بر اینکه ما به دنبال تقویت جریان اصولگرا در کشور هستیم، افزود: در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اصولگراها نتوانستند رای لازم را به دست بیاورند که این امر خود جریانات زیادی داشت.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان خیلی تلاش و التماس شد برای وحدت و یکپارچگی که تحقق پیدا نکرد و نتیجه آن این شد، اظهار داشت: چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری جمعی از اصولگراها به دفتر من آمدند و از فضای اصولگرایی گزارش دادند که جمعی از اصولگراها نامید شده اند، تعدادی از کار برکنار شده و گوشه عزلت را گرفته اند، جمعی دیگر منزوی شده و بعضی نیز بدبین شده و به جان هم افتاده و یکدیگر را متهم می کنند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه این جمع اصولگراها از من درخواست کردند که با آیت الله مهدوی کنی صحبت کنیم تا ایشان پرچم وحدت و انسجام اصولگراها را به دست بگیرند، تصریح کرد: ما با آیت الله مهدوی کنی صحبت کردیم و ایشان گفتند من این کار را نمی کنم چرا که در آن زمان به ریش سپید ما احترام نگذاشتند و هر چقدر التماس کردیم وحدت نکردند و حتی تلفن من را هم جواب ندادند.

حجت الاسلام تقوی ادامه داد: جمع اصولگراها بعد از مخالفت آیت الله مهدوی کنی یک طرح دیگر دادند که یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت به نام شخص خود به میدان بیاید و اصولگراها را جمع کند که آیت الله مهدوی کنی گفتند این امر مانعی ندارد و هرکس که مایل است برود و این کار را دنبال کند.

شکل گیری هسته اصلی جریان وحدت اصولگرایان

وی با اشاره به اینکه من خودم با توجه به اینکه در جلسات اصولگراها شرکت داشتم و امور را پیگیری می کردم این مسئولیت را پذیرفتم، گفت: در ابتدا از 30 نفر به عنوان هسته مرکزی این جریان دعوت کردیم که در حال حاضر به 60-70 نفر رسیده اند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: جلسات این جریان به صورت یک هفته در میان و پنجشنبه ها در تهران برگزار می شود و در این جلسات هسته مرکزی که شامل افرادی مثل نمایندگان مجلس، مدیران سابق، نیروهای روحانی و اقشار مختلف دیگر حضور دارند.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه ابتدا به دنبال سران جریان اصولگرایی رفتیم که بیایند و سلایق را کنار هم بنشانیم و مطالب گفته شود تا ذهن ها به هم نزدیک شود و یک جبهه را درست کنیم که برخی افراد آمدند و برخی دیگر نیز نیامدند، افزود: بعضی افراد گفتند که حسن باشد ولی حسین نباشد، حزب الف باشد و حزب ب نباشد.

وی با تاکید بر اینکه با این حرف ها وحدت درست نمی شود، ادامه داد: با این عقاید شما چه اصولگرایی هستید که اصول را قبول دارید ولی به سلیقه ها که می رسید نمی توانید کنار هم بنشینید.

هر کس که درد اصولگرایی دارد به این جریان وارد شود

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه من به این حرکت معتقد نیستم که بیایم غربال کنیم که عده ای بیایند و عده ای دیگر پشت در بمانند بلکه باید هر کس که درد اصولگرایی دارد به این جریان وارد شود، اظهار داشت: من به آن کسانیکه به دنبال غربال کردن اصولگراها بودند محترمانه گفتم، ولی شفاف آن این است که شما با این عقاید لیاقت در دست گرفتن امور کشور را ندارید.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه ما این جریان وحدت وهمگرایی را شروع کرده ایم و عده ای آمده اند و عده ای هم نیامدند، تصریح کرد: چندین جلسه عمومی در تهران برگزار کرده ایم و تاکنون به 12 استان نیز سفر کرده ام و قصد دارم به همه استان ها بروم.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که اصولگراها را کنار هم بنشانیم و نمایندگان تشکل های اصولگرایی نیز در این شورا حضور پیدا کنند و یک دبیرخانه برای آن ایجاد کنیم تا جلسات همگرایی به طور مرتب در استان ها برگزار شود.

ما با هیچ کس نبسته ایم

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه ما نمی توانیم حزب اصولگرا را تعطیل کنیم، گفت: برخی افراد از من می پرسند که پشت صحنه این حرکت چه کسی هست و جریان را می خواهید تحویل چه کسی بدهید که در جواب آنها میگویم ما با هیچ کس نبسته ایم، این جریان پشت صحنه ندارد و ما فقط مقلد رهبر فرزانه انقلاب هستیم.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب انگیزه من برای ورود به این جریان بود تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم نیروهای متدین پراکنده شوند و باید همه آنها را جمع کنیم تا وحدت در بین آنان ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما با هیچکس در پشت صحنه نبسته ایم و اگر قرار باشد به کسی گزارش دهیم، به جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قم گزارش می دهیم و به هیچ کس دیگر گزارش نمی دهیم.

مقلد رهبر انقلاب هستیم و به تبعیت از ایشان از دولت حمایت می کنیم

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه برخی از من می پرسند که آیا این جریان میخواهد مقابل دولت بایستد، اظهار داشت: در پاسخ به این سوال باید بگویم که ما مقلد رهبر فرزانه انقلاب هستیم و به تبعیت از ایشان از دولت حمایت می کنیم.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه ما اپوزیسیون دولت نیستیم که چوب لای چرخ دولت بگذاریم، تصریح کرد: موفقیت دولت موفقیت نظام است و آدم باید خیلی سیاه دل باشد که از این امر جلوگیری کند و چوب لای چرخ آن بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه در واقع فضای نشاط، صمیمیت و همگرایی بیشتر به جامعه کمک می کند تا روند کارها به خوبی پیش برود، افزود: البته اگر جایی نقد هم داشته باشیم، منصفانه نقد می کنیم.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما باید اصول را ملاک قرار دهیم نه سلیقه ها را و با حفظ سلیقه ها می توانیم زیر چتر اصول کارها را پیش ببریم، گفت: یک عده ای از افراد نیز آمدند گفتند که اصلا از اصولگرایی چشم بپوشیم و نام دیگری برای آن بگذاریم که این امر اشتباه است چراکه رهبر فرزانه انقلاب این اصطلاح را عنوان کردند.

به خاطر اشتباهات اصولگراها نمی توان از این جریان خداحافظی کرد

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه اصولگرایی به معنای یک جریان ارزش مدار است و مگر ما می توانیم با ارزش ها خداحافظی کنیم، تصریح کرد: به خاطر اشتباهات اصولگراها نمی توان از این جریان خداحافظی کرد و اگر این طور باشد چون مسلمانان هم گناه و کارهای زشت در تضاد با آرمان ها و ارزش های اسلامی را انجام می دهند پس باید با مسلمانی خداحافظی کرد.

وی با تاکید بر اینکه اصولگرایی یک ظرفیت بالا و عمیق است که اگر آن را خوب مدیریت کنیم یک موج بزرگ ایجاد می کنیم، افزود: در هشت سال دوران مدیریت اصولگراها ضعف هایی بود اما کارهای بسیار خوبی نیز انجام شد که متاسفانه رسانه ها آنها را بیان نمی کنند.

وقتی علت سقوط شهاب سنگ هم هشت سال اصولگرایان می شود

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه اگر یک سنگی از شهاب های آسمانی جدار زمین را بشکافد و به زمین بخورد می گویند این مربوط به هشت سال دوران اصولگرایی است، اظهار داشت: طراحی کرده اند که اصولگرایی را به گونه ای سیاه نشان دادند که دیگر هیچگاه کمر بلند نکند.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه برخی قلم ها و رسانه ها هیچگاه حاضر نشدند یک کار خوب از دوران اصولگرایی را نشان دهند، تصریح کرد: این امر آنقدر ادامه یافت که دیگر فریاد رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر با دولت بلند شد که اگر شما چنین برخورد کنید بعدا نیز در مورد شما هم همین طور عمل می شود.

وی با تاکید بر اینکه در دوران اصولگرایی کارهای بسیار خوبی شد اما ضعف هایی هم وجود داشت، افزود: از اولین منتقدان دولت اصولگراها خود ما بودیم و اگر ضعف هایی را می دیدیم خودمان می رفتیم آن را عنوان و سپس آن را علاج می کردیم.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه مجموع آراء اصولگراها با رقبا خیلی نزدیک بود، گفت: واقعا عیب و نقص از خود ما بود که آقایان به وحدت نرسیدند.

اصولگرایی را با سیاه نمایی سکه یک پول می کنند

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه اگر ما صدمه ای خوردیم به خاطر این بود که خودمان در بالا وحدت و انسجام نداشتیم، تصریح کرد: از یک طرف اصولگرایی را با سیاه نمایی سکه یک پول می کنند و از طرف دیگر اصولگراها خود با هم وحدت و انسجام ندارند و نیاز است که کنار هم بنشینیم و با صفا و صمیمیت کار را به پیش ببریم.

وی با تاکید بر اینکه این جریان برای وحدت اصولگراها یک حزب در مقابل حزب های دیگر نیست و نمی خواهد اختلاف را بیش تر کند، افزود: این جریان می خواهد وحدت را بیش تر کند و از اصولگرایی که همان دفاع از ارزش ها است دفاع می کند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه ما می خواهیم توصیه ها و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب را ترویج و تبلیغ کنیم، اظهار داشت: در لرستان که مردمی باصفا،انقلابی و ولایتمدار دارد باید این جریان هرچه بالنده تر شکل بگیرد.

حجت الاسلام تقوی یادآور شد: نماد جریان اصولگرایی اخلاق، احترام و اکرام نسبت به دیگران و حتی مخالفان است چه برسد به دوستان که باید با وحدت در کنار هم باشند.