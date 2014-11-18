به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی، استان یزد به عنوان استان سی ام در دستور کار هم کدی مخابرات قرار گرفت.

براین اساس تلفن هاي ثابت استان يزد از ساعت 22 چهارشنبه 28 آبان ماه هم کد می شوند و با حذف كدهاي بين شهري 0351 و 0352 کد سراسر استان به 035 تغییر می یابد.

طرح هم كدسازي تلفنهاي ثابت در 30 مركز شهري و 120 مركز روستايي در سطح شهرستانهاي يزد، اردكان، ميبد، بافق، بهاباد، مهريز، خاتم، تفت، اشكذر و ابركوه انجام شده و شماره مشتركين از 7 رقم به 8 رقم تغيير مي‌كند.

مشتركين تلفنهاي ثابت در شهرستان‌ها و روستاهاي استان يزد براي اطلاع از تغييرات و دريافت شماره جديد خود مي‌توانند تا قبل از ساعت 22 روز 28 آبان ماه با 118و سامانه گوياي 3535 در محدوده استان و شماره 03519713535 در خارج از استان و بعد از ساعت 22 با 118 و سامانه گوياي 3535 در داخل استان و در خارج از استان با شماره 0359713535 تماس بگيرند.

همچنين مشتركان مي‌توانند با مراجعه به سايت شركت مخابرات استان يزد به نشاني www.yazdtelecom.ir و واردكردن شماره تلفن قديم، از شماره جديد خود مطلع شوند.