به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز سه شنبه در حاشیه بیست ودومین آیین تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی که در تالار وحدت برگزار می‌شد، در پاسخ به خبرنگار مهر درباره کاهش چشمگیر میزان نقدی جایزه ادبی جلال آل آحمد گفت: تعداد سکه‌های این جایزه را از 110 سکه به 30 سکه کاهش دادیم که حتما توانایی پرداخت آن را داشته باشیم.

علی جنتی تاکید کرد: با توجه به اینکه 110 سکه تعداد زیادی است، سعی کردیم با کاهش این جایزه، تعداد افرادی که می توانند دریافت کننده جایزه باشند را در حد امکانات و توانایی مان بیشتر کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که با این حساب بزرگترین جایزه ادبی کشور امسال حتما برگزیده خواهد داشت تاکید کرد: در صورتی که هیئت داوران جایزه به این جمع بندی برسند حتما برگزیده خواهیم داشت.

جنتی درباره ضرورت اخذ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش تعداد سکه های جایزه جلال آل احمد نیز گفت: اگر چنین باشد موافقت اعضای شورای انقالب فرهنگی را نیز با کاهش میزان جوایز جایزه جلال خواهیم گرفت.

وی همچنین درپاسخ به خبرنگاران مبنی بر ارائه پاسخی مبسوط‌تر درباره این تصمیم گفت: بهتر است این موضوع را از معاون فرهنگی ارشاد که مسئول این کار بوده و یا سخن‌گوی وزارت ارشاد سوال کنید چرا که ما سخنگو انتخاب کردیم تا حرف غیر دقیق نزنیم برای شنیدن پاسخ دقیق نیز باید از معاونت مربوطه پیگیر باشید.

بر اساس این گزارش، در تیرماه سال ۱۳۸۴ و در آخرین سال دولت هشتم موضوع برگزاری جایزه ادبی جلال آل احمد به تصویبِ شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. اما عمر دولت هشتم به برگزاری این جایزه نرسید تا این که در سال ۱۳۸۵ و با آغاز کار دولت نهم پرونده برگزاری این جایزه بزرگ ملی و ادبی که گرانترین جایزه ادبی تاریخ ایران است گشوده شد. در همان سال آئین‌نامه جایزه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و 110 سکه به عنوان جایزه نفرات برگزیده از سوی این شورا در نظر گرفته شد. بر اساس آئین‌نامه تاریخ دوم آذر ماه هر سال –به یاد سالروز تولد جلال آل احمد- برای تاریخ اختتامیه این جایزه انتخاب شد. سرانجام اولین دوره جایزه در سال ۱۳۸۷ بدون این که منتخبی در حوزه داستان داشته باشد برگزار شد. تاکنون شش دوره از این جایزه برگزار شده و دوره پیش رو هفتمین دوره این جایزه است.

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