رها کردن مذاکرات هسته ای در این مقطع احمقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "کلسی داونپورت" در پاسخ به خبرگزاری فرانسه در مورد آینده مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 گفت: گزینه جایگرین یعنی کنار گذاشتن این روند در صورت به نتیجه نرسیدن آن تا تاریخ 24 نوامبر فاجعه بار خواهد بود.

این کارشناس آمریکایی که مدتی است بر روی پرونده ایران در مرکز کنترل سلاح کار می کند در ادامه گفت: این احمقانه است که مذاکرات را کنار گذشته و این موقعیت تاریخی بوجود آمده برای حل پرونده هسته ای را رها کنیم.

داونپورت چند روز قبل نیز رسیدن به توافق هسته ای تا تاریخ 24 نوامبر را در دسترس دانسته بود.

خبرگزاری فرانسه در ادامه با اشاره به اختلافات باقی مانده میان ایران و کشورهای 1+5 مهمترین مشکل موجود را موضوع غنی سازی و میزان آن اعلام کرده است.

آخرین دور از مذاکرات ایران و 1+5 برای رسیدن به توافق هسته ای تا تاریخ 24 نوامبر (مهلت تعیین شده در توافق ژنو) از امروز سه شنبه با ناهار کاری "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران و "کاترین اشتون" مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آغاز می شود.

بر اساس اعلام رسانه های غربی، "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، نیز راونه وین شده تا در این گفتگوهای حساس حضور داشته باشد.