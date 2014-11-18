سربُری بیش از 20 اصله درخت در محمدشهر کرج/ شهرداری: درختان خشکیده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی شهرداری محمدشهر کرج اقدام به بریدن بیش از 20 اصله درخت پلاک کوبی شده در بلوار اصلی عباس آباد کرده است.

برای اطلاع از علت چنین اقدامی با شهرداری محمدشهر تماس حاصل شد و نتیجه تماس اعلام این خبر بود که این درختان به علت خشک شدن بُریده شده اند.

نکته قابل تامل و تفکر در این رابطه این است که؛ با چنین حجم آب چرا بیش از 20 اصله درخت در این مسیر خشک شده اند.

گل محمدی مسئول فضای سبز شهرداری محمدشهر در این زمینه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا این تعداد درختان که در جوی آب قرار دارند بُریده شده اند، اظهار داشت: درختان چنار در آن محدوده بُریده نشده اند و برقرار هستند درختانی که بُریده شده اند خشکیده و از سن مفیدشان گذشته بود به این علت قطع شدند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه هر درخت سن خاصی دارد، خاطرنشان کرد: درختان این منطقه به علت خشکیده شدن و با تایید شهردار و نماینده شورا بُریده شده اند.

گل محمدی در پایان با اشاره به اینکه شهرداری با کسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به بُریدن درختان می کند برخورد قانونی می کند، گفت: این درختان به درخواست شهروندان قطع شدند چرا که پس از هر باد و بورانی شاخه های این درختان در سطح معابر می افتاد و برای تردد شهروندان مشکل ایجاد می کرد.