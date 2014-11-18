به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست امروز خود با رسانه‌ها درباره بازگشت محمد احسانی و محمدرضا جعفری جلوه که به صورت مامور از رسانه ملی در سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی فعال هستند، گفت: رابطه وزارت ارشاد با صدا و سیما با توجه به تغییر مدیریتی که در رسانه ملی رخ داده براساس تعامل و افزایش همکاری ها خواهد بود.

وی افزود: بنا داریم با حضور محمد سرافراز رئیس سازمان صدا وسیما این حضور را بیش از گذشته تقویت کنیم زیرا اعتقاد داریم صدا و سیما نقش مهم و اثرگذاری در توسعه فرهنگ عمومی دارد و تبادل نظرها بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما باید بیش از گذشته اتفاق افتد.

نوش آبادی با اشاره به اینکه به زودی نخستین نشست با رئیس سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد، بیان کرد: در این نشست درباره مدیرانی که از رسانه ملی به صورت مامور در وزارتخانه مشغول هستند صحبت خواهیم کرد، اما آنچه مسلم است اگر بنا بر تغییر باشد قطعا این تغییر با شیب ملایم اتفاق خواهد افتاد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: اگر بنابر فراخواندن مدیران رسانه ملی که در وزارت ارشاد مامور هستند، باشد این امر با رعایت تعامل انجام خواهد گرفت.