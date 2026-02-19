دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رنگ رمضان به خود گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان، سحرگاه پنجشنبه ۳۰ بهمن جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با عنوان «بگرفته ملک عنان ز شیطان» رونمایی شد.

در توضیح دیوارنگاره «بگرفته ملک عنان ز شیطان» قطعه شعری از مصطفی کفائی و سخنی از پیامبر اکرم (ص) آمده است:

«فرخنده خبر رسیدش انسان/ بگرفته ملک عنان ز شیطان

هرگاه هلال ماه رمضان برآید، شیاطین سرکش به بند کشیده می‌شوند و درهای آسمان و بهشت گشوده می‌شوند. / حضرت رسول اکرم(ص) »

تصویرسازی این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، برعهده بهنام شیرمحمدی و طراح نوشتار آن مجتبی حسن‌زاده است.