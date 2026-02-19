به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان و نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، گزارش نهایی سفر دو روزه دولت به مردم استان لرستان را در قالب گفتوگویی از طریق رسانه ملی ارائه کرد.
پزشکیان در آغاز سخنان خود خطاب به مردم لرستان گفت: «خدمت مردم عزیز، قهرمان و شجاع لرستان و ایران سلام عرض میکنم و حلول ماه رمضان را تبریک میگویم.»
وی افزود: پیش از سفر، کارهای کارشناسی بسیاری در حوزههای مختلف لرستان انجام شده است تا برنامهها به صورت عملیاتی و دقیق پیش برود.
رئیسجمهور با اشاره به توجه ویژه دولت به لرستان گفت: برای اولین بار، نسبت به سایر استانها، لرستان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی از اختصاص ۲۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای پروژههای حوزه آب، راه، راهآهن، بهداشت و درمان و سایر زیرساختهای استان خبر داد.
همچنین پزشکیان اعلام کرد که ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در این سفر برای توسعه لرستان در نظر گرفته شده است و افزود: این اعتبارات و تسهیلات تعهد دولت، بانکها و سرمایهگذاران است که تلاش میکنیم تا در زمان حضور ما به صورت ۱۰۰ درصد عملیاتی شوند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی و مجموع اعتبارها
رئیسجمهور با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در استان گفت: بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در لرستان در نظر گرفته شده است.
پزشکیان با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه استان، گفت: علاوه بر ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری تعهد شده توسط سرمایهگذاران، بخش خصوصی ۲۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی در لرستان انجام خواهد داد و همچنین ۶۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی دیگر نیز در پروژههای مختلف استان صورت میگیرد.
وی تصریح کرد که مجموع اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری بخش خصوصی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که هدف آن توسعه همهجانبه استان و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی لرستان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای اجرای پروژههای عمرانی در سراسر کشور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، گفت: از این میزان، سهم استان لرستان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از آن یعنی ۵۵ هزار میلیارد تومان توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمین میشود.
پزشکیان تأکید کرد که تمام این برنامهها با هدف سرعتبخشی به پروژهها و رفع محرومیتها در استان اجرا میشوند و دولت تا زمانی که مسئولیت دارد، پیگیری کامل آنها را در دستور کار خواهد داشت.
برای سد معشوره ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده است
پزشکیان در خصوص پروژه سد معشوره کوهدشت نیز با اشاره به اینکه فقط برای سد معشوره ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده است، اظهار داشت: این در حالیست که در دوره گذشته اعتبار سد معشوره ۱۶۰ میلیارد بوده است.
وی تصریح کرد: استاندار لرستان گفتند با این روند تخصیص اعتبار می شود کل تاج سد را کار انجام داد و بقیه را که مربوط به زیرساخت و کانال های آبرسانی است در ادامه طراحی کنند که در قالب یک برنامه راهبری درست شود.
استانی که ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب دارد نباید تنش آبی داشته باشد
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: قابل تصور نیست استانی که ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب آب دارد بیشتر شهرهایش تنش آبی داشته باشد؛ حل این مسئله نیاز به یک برنامه راهبردی دارد.
پزشکیان یادآور شد: این در حالیست که آبیاری اراضی کشاورزی استان هم از آب روان باران نیست و بیش از ۵۰ درصد از چاه ها است.
نباید با بهره کشی از چاه ها زیر پای خود را خالی کنیم
وی با تاکید بر اینکه نباید با بهره کشی از چاه ها زیر پای خود را خالی کنیم؛ گفت: پیگیری می کنیم برای کل استان نقشه درستی برای مدیریت و کنترل آب ها داشته باشیم؛ برای اینکه چنین نعمت آبی در استان های دیگر وجود ندارد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: گردشگری نیاز به جذب سرمایه گذار دارد، اینجا بهشت منطقه است و می توان سرمایه گذاران خوبی را جذب کرد.
۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری برای لرستان
پزشکیان یادآور شد: نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری برای لرستان در نظر گرفته شده است که بخشی از آن مربوط به گردشگری است؛ باید با همکاری سیستم اداری روند جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری راحت تر به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه باید در مجموعه های اداری مدیریت شود این اعتبارات جذب شود؛ تصریح کرد: ۵۳ هزار میلیارد تومان خود دولت می خواهد به لرستان تخصیص دهد؛ این ها همه فرصت هایی است که اگر با دقت پیگیری شود هم اشتغال را سامان می دهد هم استان را توسعه می دهد.
پیشرفت عدالت آموزشی در لرستان
پزشکیان همچنین با اشاره به موضوع توسعه عدالت آموزشی در استان لرستان اظهار داشت: الان دیگر در لرستان مدرسه کانکسی نداریم. این موفقیت با مشارکت خیرین، مردم و دستگاههای مرتبط به دست آمده است.
وی افزود: همچنین دیگر مدرسهای با وضعیت کپری در استان وجود ندارد. این نشاندهنده روحیه مشارکت مردم و اجرای موفق طرح نهضت عدالت آموزشی در لرستان است که قابل تقدیر است.
بنابراین گزارش، دستاوردهای نهایی سفر دو روزه دولت به مردم استان لرستان شامل مصوبات و تصمیمات نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور و هیئت دولت به لرستان است و با هدف شفافسازی، اطلاعرسانی مستقیم و پاسخ به مطالبات مردم ارائه شد.
رئیسجمهور در گفتوگو با مردم استان، برنامههای پیشرو، اولویتهای توسعهای و اقدامات اجرایی دولت در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی استان را تشریح کرد.
این گزارش پایانبخش سفر دو روزه رئیسجمهور به لرستان و آخرین برنامه رسمی این سفر است.
نظر شما