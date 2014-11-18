برگزیدگان دوسالانه «کارتون کتاب» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان دومین دوسالانه «کارتون کتاب» روز گذشته با حضور جمعی از هنرمندان و سفرای کشورهای مختلف در فرهنگسرای اندیشه معرفی شدند.

جایزه اول این دوسالانه به محمود آزادنیا از ایران رسید و علیرضا پاکدل و سعید فرهنگیان به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

جوایز ویژه این دوسالانه نیز علاوه بر هنرمندان ایرانی به کاریکاتوریست های دیگر کشورهای حاضر در این رقابت رسید و بر اساس نظر هیات داوران، جوونا واسیاک از لهستان، یوگسلاو ولاهویچ از صربستان، محمود نصیری از ایران، مهدی عزیزی از ایران و والنتین جورجیو از بلغارستان جوایز بخش ویژه را از آن خود کردند.

شهرام شیرزادی، مهدیه محمدی روزبهانی و علی میرایی کار انتخاب اولیه آثار این دوسالانه را بر عهده داشتند و ایگور وارچنکو از قبرس، مارسین بوندارویچ از لهستان، بهرام عظیمی، علیرضا ذاکری و محمدرضا دوست‌محمدی از ایران نیز در ترکیب هیئت داوران نهایی این دوسالانه قرار داشتند.