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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۰۳

برگزیدگان دوسالانه «کارتون کتاب» معرفی شدند

برگزیدگان دوسالانه «کارتون کتاب» معرفی شدند

کاریکاتوریست های ایرانی جوایز دومین دوسالانه «کارتون کتاب» را درو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان دومین دوسالانه «کارتون کتاب» روز گذشته با حضور جمعی از هنرمندان و سفرای کشورهای مختلف در فرهنگسرای اندیشه معرفی شدند.

جایزه اول این دوسالانه به محمود آزادنیا از ایران رسید و علیرضا پاکدل و سعید فرهنگیان به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.

جوایز ویژه این دوسالانه نیز علاوه بر هنرمندان ایرانی به کاریکاتوریست های دیگر کشورهای حاضر در این رقابت رسید و بر اساس نظر هیات داوران، جوونا واسیاک از لهستان، یوگسلاو ولاهویچ از صربستان، محمود نصیری از ایران، مهدی عزیزی از ایران و  والنتین جورجیو از بلغارستان جوایز بخش ویژه را از آن خود کردند.

شهرام شیرزادی، مهدیه محمدی روزبهانی و علی میرایی کار انتخاب اولیه آثار این دوسالانه را بر عهده داشتند و ایگور وارچنکو از قبرس، مارسین بوندارویچ از لهستان، بهرام عظیمی، علیرضا ذاکری و محمدرضا دوست‌محمدی از ایران نیز در ترکیب هیئت داوران نهایی این دوسالانه قرار داشتند.

کد مطلب 2423857

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