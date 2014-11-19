میراث فرهنگی برای معرفی آثار تاریخی استان ایلام نیازمند کمک رسانه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده در دیدار با مسئولان صدا و سیما ایلام اظهار داشت: برای معرفی ظرفیتهای میراث فرهنگی استان باید تشریک مساعی اثرگذاری مابین رسانه ملی و دیگر نهادهای فرهنگی ایجاد و تقویت شود.

وی افزود: امروزه باید با انجام نیاز سنجی های فرهنگی به فکر ارائه آموزش های کاربردی به شهروندان در عرصه فعالیت های صنعت گردشگری باشیم.

عبدالمالک شنبه زاده بیان داشت: میراث فرهنگی برای معرفی آثار تاریخی استان نیازمند کمک صدا و سیماست و به این دلیل با این مرکز تفاهم کرده‌ایم تا در ساخت برنامه در آثار تاریخی استان گام‌های موثری برداشته شود.

شنبه زاده عنوان کرد: معرفی آثار تاریخی استان ایلام می‌تواند به صنعت گردشگری استان رونق ببخشد و به این دلیل می‌کوشیم تا در راستای معرفی آثار تاریخی استان گامی موثر برداشته شود و همکاری صدا و سیمای مرکز ایلام در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.

شنبه زاده با اشاره به اینکه تعامل با صدا و سیما می‌تواند برای معرفی آثار تاریخی بسیار مفید باشد، تاکید کرد: استان ایلام زیرساخت‌های زیادی برای جذب گردشگر دارد و به این دلیل می‌کوشیم تا گامی در راستای معرفی آثار برداریم و گردشگران خارج از استان را به سفر به ایلام ترغیب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی آماده هرگونه تعاملی با متصدیان امر در این باره است، گفت: نقطه پنهان و مخفی وجود ندارد و خبرنگاران برای معرفی آثار تاریخی دست یاری میراث فرهنگی را بفشارند و در این زمینه از همه رسانه‌ها یاری می‌طلبیم.

وی تاکید کرد: عقب ماندگی در بخش‌های مختلف استان با افزایش چرخش مالی در شهرهای استان به واسطه حضور گردشگر برطرف می‌شود و در این باره برنامه جامعی در حال تدوین است.

رحیم زاده مدیر کل صداو سیما مرکز ایلام اظهار داشت: رسانه ملی در استان آمادگی کامل دارد تا با تهیه برنامه های جذاب و پوشش رویدادهای مختلف مرتبط با صنعت گردشگری استان در این راستا ایفای نقش نموده و ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی منطقه را به بهترین شکل به شهروندان معرفی کند.