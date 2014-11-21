به گزارش خبرگزاری مهر، اکران ویژه فیلم سینمایی «تابور» به کارگردانی وحید وکیلی فر شنبه اول آذر ماه ساعت 19 با حضور عوامل این فیلم در موزه سینما برگزار می شود.

«تابور» جدیدترین ساخته وحید وکیلی‌‌فر در جشنواره های بین‌المللی به عنوان اولین فیلم علمی ـ تخیلی سینمای ایران شناخته شده و جوایز مختلفی به دست آورده است، این فیلم به دلیل زبان سینمایی و فرم متفاوتش توانسته در بسیاری از کشورهای جهان به نمایش درآمده است.

این فیلم، تاکنون حضور موفقی در فستیوال‌های معتبر بین‌المللی از جمله روتردام، ادینبورگ، ترایبکا، تسالونیکی، بوسان، مونترال، پاریس، کلن، ریو دو ژانیرو، کپنهاک، هنگ کنگ، مراکش، دوویل ، دبی، ساین دو نت پاریس، مومبای، ماناکی قبرس، زاگورای مراکش، «دو نت» پاریس و ... داشته است.

«تابور» با حضور در این جشنواره‌ ها موفق به دریافت جایزه یک دستاورد هنری از جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی یونان، جایزه ویژه داوران از جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش، جایزه منتقدین بین‌المللی و تندیس لوتوس برای بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم «دوویل» در فرانسه و «جایزه شب» برای بهترین کارگردانی از جشنواره بین‌المللی فیلم «دو نت» پاریس در کشور فرانسه شده است.

این فیلم همچنین سال گذشته به عنوان یکی از 10 فیلم برتر اکران نشده سال ۲۰۱۳ جهان از نظر سایت تخصصی «ایندی وایر» آمریکا و نیز یکی از 10 فیلم برتر اکران نشده ۲۰۱۳ جهان از نظر سایت معتبر سینمایی «فیلم کالت» فرانسه انتخاب شده بود.

«تابور» که پس از فیلم «گشر» دومین اثر سینمایی وحید وکیلی‌‌فر محسوب می‌شود تا اواخر آذرماه امسال توسط گروه سینمای «هنر و تجربه» در سینما آزادی، پردیس کوروش، موزه سینما، سینما تک خانه هنرمندان در تهران و همچنین سینما هویزه در مشهد روی پرده است.